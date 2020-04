మంచు చిరుత‌కు సంబంధించిన అరుదైన వీడియో పుటేజీ ఒక‌టి సోష‌ల్‌మీడియాలో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది. ప‌ర్వ‌త‌ప్రాంతంలో ఓ శిల కింద ఉన్న మంచు చిరుత వింత‌గా అరుస్తున్న‌పుడు ది వైట్ ల‌య‌న్ ఫౌండేష‌న్ ఈ వీడియోను చిత్రీక‌రించింది.

కార‌కోరంలో ఎక్క‌డ ఈ వీడియో తీశారో తెలియ‌దు. అప్ఘ‌నిస్తాన్ లోని వ‌ఖాన్ కారిడార్ నుంచి అక్సాయి చిన్ వ‌ర‌కు 500 కిలోమీట‌ర్ల పొడ‌వులో కారకోరం రేంజ్ (కారకోరం ప‌ర్వ‌త‌శ్రేణి) విస్త‌రించి ఉంటుంది..అంటూ ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి ప‌ర్వీన్ కాశ్వాన్ ఈ వీడియోను షేర్ చేశారు.

Rarest of rare. An incredible footage of a #SnowLeopard’s call in the wild at #Karakoram mountains recently captured & shared courtesy:

The White Lion Foundation / BWCDO. Via Sher Foundation. pic.twitter.com/E5JL6wa7qs