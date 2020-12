మైనస్‌ 45°C ఉష్ణోగ్రత..కోడిగుడ్డు, నూడుల్స్‌ ఇలా!

సైబీరియాలో ఎప్పుడూ మైనస్ ఉష్ణోగ్రతలే ఉంటాయి. కొన్ని ప్రాంతాల్లో అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయి. సైబీరియాలో నివసిస్తున్న ఓ వ్యక్తి శీతాకాలంలో ఈ ప్రాంతం ఎంత చల్లగా ఉంటుందో తెలియజేయడానికి సోషల్‌మీడియాలో ఓ పోస్ట్‌ పెట్టాడు. అతి తక్కువ ఉష్ణోగ్రతల వద్ద కోడిగుడ్డు, నూడుల్స్‌ ఎలా మారిపోతాయో చూపిస్తూ వాటికి సంబంధించిన ఫొటోలను ఓలెగ్‌ అనే వ్యక్తి షేర్‌ చేశాడు.

గడ్డకట్టిన గుడ్డు, నూడుల్స్‌ ఫొటోలతో పాటు ఇవాళ మా ప్రాంతం నోవోదిబిర్క్స్‌లో -45C (-49F) ఉష్ణోగ్రత ఉందంటూ ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్‌ ట్విటర్లో వైరల్‌ అయింది. మా ప్రాంతంలో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నాయని, కొంత వేడిని అక్కడికి పంపిస్తామంటూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. అమ్మో..మైనస్‌ ఉష్ణోగ్రతల్లో జీవించడం చాలా కష్టమని మరికొందరు అభిప్రాయపడ్డారు.

Today it's -45C (-49F) in my hometown Novodibirsk, Siberia. pic.twitter.com/EGxyrRqdE2