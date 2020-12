షికాగో‌: అమెరికాలో మ‌ళ్లీ కాల్పులు క‌ల‌కలం రేపాయి. ఇలినాయిస్‌లోని రాక్‌ఫోర్డ్‌లో ఉన్న ఓ బౌలింగ్ అలేలో ఓ వ్య‌క్తి కాల్పులు జ‌రిపాడు. దీంతో ముగ్గురు మృతి చెంద‌గా.. మ‌రో ముగ్గురు గాయ‌ప‌డ్డారు. శ‌నివారం రాత్రి ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగిన‌ట్లు అధికారులు వెల్ల‌డించారు. ఈ షూటింగ్ త‌ర్వాత ఓ వ్య‌క్తిని తాము క‌స్ట‌డీలోకి తీసుకున్న‌ట్లు రాక్‌ఫోర్డ్ పోలీస్ చీఫ్ డాన్ ఓషియా చెప్పారు. అయితే కాల్పులు జ‌రిగిన వ్య‌క్తి గురించి కానీ, బాధితుల గురించి కానీ ఇత‌ర స‌మాచారం ఏదీ ఇవ్వ‌లేదు. పోలీస్ ఆఫీస‌ర్లు ఎవ‌రూ ఈ సంద‌ర్భంగా కాల్పులు జ‌ర‌ప‌లేద‌ని ఆయన తెలిపారు.



The scene outside Don Carter Lanes on East State Street where police responded to what they said was an active shooter. We are awaiting a media briefing from Chief Dan O’Shea. @rrstar pic.twitter.com/g9lT8MdfVy