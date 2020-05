ఈ మెనూ చూస్తే ఏం తినాలో తెలియదు..!

సౌదీ అరేబియాలోని ఒక హోటల్‌కు చెందిన మెనూ ఇటీవల వైరల్‌ అయింది. దీన్ని చూసినవారు కొందరు ఆ మెనూలోని ఆహారపదార్థాలు ఎలా ఉంటాయోనని ఊహించుకోగా.. మరికొందరేమో నవ్వాపుకోలేక వాటిని డీకోడింగ్‌ చేసేందుకు, వాటిని ట్రాన్స్‌లేషన్‌ చేసేందుకు నానా తంటాలు పడ్డారంటా. తన మమ్మీ ఫ్రెండ్‌ హడ్జండ్‌ హోటల్‌లో చిక్కుకుపోయాడు. ఆయను ఆ హోటల్‌ నిర్వాహకులు ఇచ్చిన మెనూను చూసి బిత్తరపోయి మాకు పంపాడు. మాకు ఆ భాష, దానిలోని అర్థం తెలియక నన్ను ఫాలో అవుతున్నవారిని అడిగేందుకు ఇలా సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేస్తున్నాను.. కాస్తా హెల్ప్‌ చేయండి.. అంటూ వాల్దా అనే చిన్నారి పంపిన మెనూ కార్డ్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నది.



ఇంతకీ ఈ మెనూలో ఉన్న ఆహారపదార్థాల పేర్లు చదివితే మీరూ నవ్వాపుకోలేక కిందపడి దొర్లాల్సిందే సుమా! గ్రీన్‌ డిష్‌, మై ప్రాపర్టీ, ఏ లగ్జరీ సోఫా, బాయ్‌కాటింగ్‌ చీజ్‌, నార్మల్‌ డౌట్‌, వైట్‌ ఐస్‌, ట్యునా ఈజ్‌ ఏ ప్రాబ్లం, ఫ్రైడే, ఫోల్‌ ఆన్‌ వుషూ, ఫౌల్‌ మెటల్‌.. ఇలా మనకు తెలియని.. మనం ఏనాడూ వినని పదార్థాలు ఉన్నాయంట. వాల్దా చేసిన పోస్ట్‌ను చూసిన కొందరు.. వాటిని ట్రాన్స్‌లేట్‌ చేసి వాటి సరైన అర్థాలను కూడా అందించారంట. మీరూ ఓ లుక్కేసి నవ్వొస్తే నవ్వండి.. లేదా అర్థాలు కనుక్కొనే పనిలో పడండి.

So my mother's friend's husband is stuck in a hotel in Saudi Arabia and this is the order menu they gave him



Do I have any Arabic speaking followers that can help make sense of this but also, tag yourself, I'm "Normal doubt" pic.twitter.com/MVemyCCON9