September 15, 2022 / 02:44 PM IST

లండ‌న్‌: క్వీన్ ఎలిజ‌బెత్ పార్దీవ‌దేహానికి సోమ‌వారం అంత్య‌క్రియ‌లు నిర్వ‌హించ‌నున్నారు. అయితే ప్ర‌స్తుతం ఆమె శ‌వ‌పేటిక‌ను వెస్ట్‌మినిస్ట‌ర్ హాల్‌లో ప్ర‌జ‌ల సంద‌ర్శ‌నార్ధం ఉంచారు. బుధ‌వారం నుంచి బ‌ల్మోర‌ల్ నుంచి వెస్ట్‌మినిస్ట‌ర్ రాణి పార్దీవ దేహాన్ని తీసుకువ‌చ్చారు. అయితే శ‌వ‌పేటిక వ‌ద్ద ఉన్న రాయ‌ల్ గార్డు ఒక‌రు కుప్ప‌కూలిపోయారు. పోడియంపై ఉన్న రాయ‌ల్ గార్డు .. అప‌స్మార‌క స్థితిలోకి వెళ్లిపోయి కింద‌ప‌డ్డాడు. దానికి సంబంధించిన వీడియో ఒక‌టి ఇప్పుడు వైర‌ల్ అవుతోంది. వేల సంఖ్య‌లో జ‌నం త‌మ ప్రియ‌త‌మ మ‌హారాణికి వీడ్కోలు ప‌లుకుతున్నారు. థేమ్స్ న‌ది వెంట జ‌నం బారులు తీరుతున్నారు. క్వీన్‌ను క‌డ‌సారి చూసేందుకు జ‌నం ఎగ‌బ‌డుతున్నారు. ఇవాళ ఉద‌యం దాదాపు 4 కిలోమీట‌ర్ల దూరం క్యూలైన్ ఏర్ప‌డింది.

A royal guard at Queen Elizabeth II's coffin collapses inside of the chapel. pic.twitter.com/JI1MyfdtkV

— Alex Salvi (@alexsalvinews) September 14, 2022