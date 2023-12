Watch: రిషి సునక్ అధికారిక నివాసం డోర్‌ లాక్.. తర్వాత ఏం జరిగిందంటే?

December 9, 2023 / 05:01 PM IST

లండన్‌: బ్రిటన్‌ ప్రధాని రిషి సునక్‌ (Rishi Sunak)కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. ఆయన అధికారిక నివాసం డోర్‌ లాక్‌ అయ్యింది. దీంతో డచ్ ప్రధానితో కలిసి కొంతసేపు ఆ డోర్‌ బయట ఆయన వేచి ఉండాల్సి వచ్చింది. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. డచ్ ప్రధాన మంత్రి మార్క్ రుట్టే బ్రిటన్‌ సందర్శించారు. ఆ దేశ ప్రధాని రిషి సునక్‌ను కలిసి చర్చలు జరిపేందుకు అధికార నివాసం డౌనింగ్ స్ట్రీట్‌కు చేరుకున్నారు. దీంతో రిషి సునక్‌ బయటకు వచ్చి ఆయనకు స్వాగతం పలికారు.

కాగా, బ్రిటన్‌ ప్రధాని రిషి సునక్‌ అధికార కార్యాలయం నంబర్‌ 10లోకి వెళ్లే డోర్‌ లాక్‌ అయ్యింది. అది ఎంతకీ తెరుచుకోలేదు. అయితే మీడియా ఫొటోలు తీస్తుండగా రిషి సునక్, డచ్ ప్రధాని మార్క్ కొంత గందరగోళానికి గురయ్యారు. వీరిద్దరూ తమ స్థానాలు మారారు. అనంతరం సునక్‌ ఆ డోర్‌ను చేతితో తట్టారు. దీంతో లోపలి నుంచి ఆ డోర్‌ తెరుచుకుంది.

ఆ తర్వాత వారిద్దరూ లోనికి వెళ్లారు. అక్రమ వలసలు, రువాండాపై బ్రిటన్‌ విధానం, మిడిల్ ఈస్ట్, ఉక్రెయిన్‌లో ఘర్షణల గురించి ఇరు దేశాధినేతలు చర్చించినట్లు సమాచారం. అయితే బ్రిటన్‌ ప్రధాని రిషి సునక్‌ అధికారిక నివాసం డోర్‌ లాక్‌ కావడంతో డచ్ ప్రధానితో కలిసి కొంతసేపు బయట వేచి ఉన్న వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

Rishi Sunak appeared to be locked out of Number 10 as he welcomed his Dutch counterpart Mark Rutte.

The pair met to discuss 'the scourge of illegal migration' and the UK's Rwanda policy, as well as the conflict in the Middle East and Ukraine.https://t.co/xItZsH7tea pic.twitter.com/63JM4YpC4v

— Sky News (@SkyNews) December 8, 2023