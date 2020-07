వెల్లింగ్‌టన్‌ : విదేశాల నుంచి తిరిగి వచ్చే న్యూజిలాండ్ నివాసితులను ప్రస్తుతం 14 రోజులు క్వారంటైన్‌లో ఉంచి ఆ తరువాత స్వగృహాలకు పంపబడుతున్నారు. కానీ ప్రస్తుతం అక్కడి క్వారంటైన్‌ సెంటర్లు పూర్తిగా నిండిపోవడంతో ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యల్లో భాగంగా కొత్తగా వచ్చేవారికి అక్కడి అధికార యంత్రాంగం అనుమతిని నిరాకరిస్తోంది.



దీంతో ఎయిర్ న్యూజిలాండ్ కొత్త బుకింగ్‌లు తీసుకోవడం ఆపివేసింది. ఇప్పటికే బుకింగ్‌ చేసుకున్న వారిని మాత్రం ఐసోలేషన్‌ కేంద్రాల్లో స్థలం లభ్యతను బట్టి అనుమతించనుంది.

‘‘అక్కడ 28 మందికి మాత్రమే సదుపాయాలు ఉండే ఐసోలేషన్‌ కేంద్రాల్లో సుమారు 6,000 మంది ఉన్నారని, తాము ఎప్పటికప్పుడు ఎక్కువ స్థలాలను పెంచే ప్రయత్నం చేస్తున్నామని, ఇతర దేశాల నుంచి న్యూజిలాండ్‌కు వచ్చే వారిని సురక్షితంగా ఉంచుతున్నామ’’ఎయిర్ కమోడోర్ డారిన్ వెబ్ చెప్పారు.

మూడు వారాల పాటు కొత్త బుకింగ్‌లను మూసివేయడానికి అంగీకరించినట్లు ఎయిర్‌లైన్స్ చీఫ్ కమర్షియల్, కస్టమర్ ఆఫీసర్ కామ్ వాలెస్ ట్విట్టర్‌ ద్వారా తెలిపారు.

కరోనా వైరస్‌ను ఎదుర్కోవడంలో న్యూజిలాండ్‌ విజయవంతమైంది. ఆ దేశంలో కేవలం 1,500 కరోనా పాజిటివ్‌ కేసులు మాత్రమే నమోదు అయ్యి ఇప్పటివరకు కేవలం 22 మంది మాత్రమే మరణించారు. దీంతో గత నెలలోనే దేశాన్ని వైరస్‌ రహితంగా ప్రకటించి లాక్‌డౌన్‌ పూర్తిగా ఎత్తివేశారు.

As a short-term measure @FlyAirNZ has agreed to close out bookings for the next three weeks on international inbound sectors. We are working closely with the Govt to support NZ's continued success in its fight against covid-19. @andykirton