ర‌ష్యా: అట‌వీ ప్రాంతాల్లో అప్పుడ‌పుడు కొత్త కొత్త జంతువులు కనిపిస్తుంటాయి. ర‌ష్యాలోని వ్లాదివోస్టోక్ పోర్టు సిటీకీ స‌మీపంలోని అట‌వీ ప్రాంతాల్లో అరుదైన చిరుత ఒక‌టి క‌నిపించింది ఎత్తైన కొండ‌పై నుంచి ద‌ర్జాగా న‌డుచుకుంటూ వ‌స్తోన్న అమూర్ చిరుత (అమూర్ లియోపర్డ్‌) దృశ్యాలు కెమెరా కంటికి చిక్కాయి.

భూగ్రహం మీదున్న చిరుతల్లో అత్యంత అరుదైన‌ట ఈ అమూర్ చిరుత‌. అంత‌రించిపోయే ద‌శ‌లో ఉన్న ఈ చిరుతలు ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా 60 క‌న్నా తక్కువే ఉన్న‌ట్లు వన్య‌ప్రాణి సంర‌క్ష‌ణ విభాగం చెబుతోంది. ఈ వీడియోను ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి పర్వీన్ కాశ్వాన్ ట్వీట్ చేశారు.

This how a real ‘#Cat walk’ looks like. This is a #Amur #Leopard, one of the rarest big cat on the planet. Currently critically endangered, fewer than 60 are present on earth. This one near Vladivostok. Courtesy: LeopardLand. pic.twitter.com/htGUOaOdp4