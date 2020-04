సాధార‌ణంగా జంతువులు త‌మ క‌న్నా చిన్న జంతువుల మీద ఆదిపత్యాన్ని కొన‌సాగిస్తాయ‌ని ప్రత్యేకంగా చెప్ప‌న‌వ‌స‌రం లేదు. కానీ కొన్నిసార్లు క్రూర‌మృగ‌మైనా చిన్న చిన్న జీవులపై వేటాడ‌టంలో ఓడిపోతుంది. తాజాగా అలాంటిదే ఓ వీడియో వైర‌ల్ అవుతోంది.

ఆఫ్రికాలో రాత్రిపూట ముళ్ల‌పంది రోడ్డుపైకి వ‌చ్చింది. అటువైపు నుంచి వ‌చ్చిన చిరుత..ఆ ముళ్ల‌పందిని ప‌ట్టుకునేందుకు ప్ర‌య‌త్నించింది. అయితే ఆ ముళ్ల‌పంది తెలివిగా త‌న‌దేహంపై చుట్టూ ఉన్న ముళ్ల‌ను గొడుగులా విప్పి చిరుత బారినుంచి త‌ప్పించుకుంది. చాలా రోజుల క్రితం తీసిన ఈ వీడియోను ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి ప‌ర్వీన్ కాశ్వాన్ షేర్ చేశారు.

#Porcupine vs #Leopard. Porcupines are difficult to hunt as they have needles all over their body. Only few can do that, leopards are one of them. They turn them upside down. But this one is with less experience. Old video from Africa. pic.twitter.com/AcrfPbq3Y1