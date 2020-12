లండన్‌ : ఒకవైపు రెండో వేరియంట్‌తో బ్రిటన్‌ ప్రభుత్వం, ప్రజలు భయపడిపోతుండగా.. మరోవైపు థర్డ్‌ స్ట్రెయిన్‌ను కూడా గుర్తించారు. దక్షిణాఫ్రికా నుంచి బ్రిటన్‌కు వచ్చిన ప్రయాణించిన వారిని పరీక్షించగా కరోనావైరస్ కొత్త వేరియంట్‌ను గుర్తించారు. ఈ విషయాన్ని ఆ దేశ ఆరోగ్య కార్యదర్శి మాట్ హాంకాక్ బుధవారం చెప్పారు.



వైరస్ యొక్క కొత్త జన్యు పరివర్తనను బ్రిటన్‌లో కనుగొన్నారు. ఇదే అక్కడ ఇటీవల అంటువ్యాధులు పెరుగడానికి కారణమని దక్షిణాఫ్రికా ఆరోగ్య విభాగం గత వారం తెలిపింది. యూకేలో మరో కొత్త వేరియంట్ కరోనావైరస్ యొక్క రెండు కేసులను గుర్తించాం అని మీడియా సమావేశంలో హాంకాక్ చెప్పారు. రెండూ గత కొన్ని వారాలుగా దక్షిణాఫ్రికా నుంచి వచ్చిన ప్రయాణించిన కేసుల్లో కనుగొన్నారని పేర్కొన్నారు. వైరస్ యొక్క పరివర్తన చెందిన జాతి యొక్క వ్యాప్తిని అరికట్టడానికి బ్రిటన్ ఇప్పటికే పోరాడుతున్నది. ఇది 70 శాతం వరకు ఎక్కువ వ్యాప్తి చెందుతుందని వైద్య నిపుణులు చెప్తున్నారు. కొత్త వేరియంట్ మరింత పరివర్తన చెందినట్లు కనిపించిందని, మరింత అంటువ్యాధిని కలిగి ఉన్నదని హాంకాక్‌ చెప్పారు. కొత్త వేరియంట్‌తో సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్న వారిని నిర్బంధిస్తున్నామని, గత పక్షం రోజుల్లో దక్షిణాఫ్రికాలో ఉన్న వారందరికీ దిగ్బంధం అవసరమని ఆయన అన్నారు. దక్షిణాఫ్రికా నుంచి వచ్చే ప్రయాణికులపై తక్షణ ఆంక్షలు విధిస్తున్నామని హాంకాక్‌ చెప్పారు.

