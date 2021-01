తోడేలు ముసుగు ధరించాడు.. అరెస్ట్‌ అయ్యాడు

ఇస్లామాబాద్‌: తోడేలు ముసుగు ధరించిన ఒక వ్యక్తిని పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. పాకిస్థాన్‌లోని పెషావర్‌లో డిసెంబర్‌ 31న ఈ ఘటన జరిగింది. న్యూ ఇయర్‌ వేడుకల నేపథ్యంలో స్థానికులను భయపెట్టేందుకు ఒక వ్యక్తి తోడేలు ముఖాన్ని పోలిన ఒక ముసుగును ధరించాడు. గమనించిన పోలీసులు అతడ్ని అరెస్ట్‌ చేశారు. పాకిస్థానీ జర్నలిస్ట్‌ ఒమర్ ఆర్ ఖురైషి ఈ ఫోటోను సోషల్‌ మీడియాలో పోస్ట్‌ చేయగా వైరల్‌ అయ్యింది.



Police in the Pakistani city of Peshawar arrest a young man on New Year’s eve - for wearing a costume mask to scare people pic.twitter.com/sU9f1NDcAf