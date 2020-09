భార‌త‌దేశంలో ఎన్ని సుల‌బ్ కాంప్లెక్స్‌లు ఉన్నా మ‌నోళ్లు అంత‌గా యూజ్ చేసుకోరు. ఈ విష‌యంలో మ‌హిళ‌లు చాలా ఇబ్బందికి గుర‌వుతున్నారు. అందుక‌ని వారు ఎక్క‌డున్నా అత్య‌వ‌స‌ర ప‌రిస్థితుల్లో ఒక ఫోన్ కాల్ చేస్తే అందుబాటులోకి వ‌చ్చేలా పోర్ట‌బుల్ టాయిలెట్ స‌దుపాయం క‌ల్పించారు. ఈ పోర్ట‌బుల్ టాయిలెట్ల గురించి అంద‌రికీ సుప‌రిచిత‌మే.

న్యూ మెక్సికోలోని అల్బుకెర్కీ 66 రూట్‌లో పోర్ట‌బుల్ టాయిలెట్ రోడ్డు మీద వెళ్తుండ‌గా అక్క‌డున్న ప్ర‌యాణికులు దీన్ని చూసి ఆశ్చ‌ర్య‌పోయారు. దీన్ని కొంత‌మంది వీడియో తీసి సోష‌ల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు. 'డ‌స్ట్ ఇన్ ది విండ్' అనే పాట‌తో ఈ వీడియోను జోడించారు. ఈ వీడియోను ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 55,600 కంటే ఎక్కువ మంది వీక్షించారు. కొంత‌మంది నెటిజ‌న్లు ఈ పోర్ట‌బుల్ టాయిలెట్ లోప‌ల ఎవ‌రైనా ఉన్నారా అని సందేమం వ్య‌క్తం చేస్తున్నారు.

Just a giant porta-potty heading down Tramway in 50mph winds in Albuquerque yesterday

or

Another metaphor for 2020 pic.twitter.com/JqGQ9rfSic