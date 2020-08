పాక్ సైన్యంపై ఆరోపణలు : మహిళా లాయర్ కిడ్నాప్, హింస

ఇస్లామాబాద్ : పాకిస్తాన్‌లో సైన్యం, ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడేవారికి హింస తప్పదని మరోసారి రుజువైంది. ఈసారి సైన్యం చేతిలో హింసకు గురైంది ఓ మహిళా న్యాయవాది కావడం గమనార్హం.



పాకిస్తాన్ సైనిక జనరల్స్ అవినీతి, అక్రమాలను మాట్లాడేవారు కరువయ్యారంటూ కొన్నిరోజుల క్రితం జరిగిన న్యాయవాదుల సదస్సులో మహిళా న్యాయవాది ఇష్రత్ నస్రీన్ తీవ్రమైన ఆరోపణలు చేశారు. దాంతో ఆమెను గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు గత వారం ఆమె కార్యాలయం నుంచి కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్లారు. నాలుగు రోజులపాటు తీవ్రంగా హింసించిన తరువాత చేతులు, కాళ్ళను తాళ్లతో కట్టి, అపస్మారక స్థితిలో ఉన్న ఆమెను పొలంలోకి విసిరేశారు. మాల్సేలోని ధోడా రోడ్ వైపున ఉన్న పొలంలో అపస్మారక స్థితిలో పడివున్న న్యాయవాదిని స్థానికులు గుర్తించారు. ఈ విషయంపై మానవ హక్కుల కార్యకర్త ఆరిఫ్ అజాకియా మీడియాకు సమాచారం ఇచ్చారు. సైన్యాన్ని విమర్శిస్తున్న న్యాయవాది ఇష్రత్ నస్రీన్ వీడియోను కూడా సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేశారు.

సరిగా మాట్లాడలేని పరిస్థితిలో ఉన్న మహిళా న్యాయవాది వీడియో ఒకటి ట్విట్టర్లో పోస్ట్ చేశారు. దీపాల్‌పూర్‌కు చెందిన తనకు ఆరుగురు పిల్లలు ఉన్నారని, ఆగస్టు 15 న ఉదయం నలుగురు వ్యక్తులు వచ్చి బలవంతంగా తమతో తీసుకెళ్లి తనను తీవ్రంగా హింసకు గురిచేసినట్లు బాధితురాలు వీడియోలు చెప్పారు.

పాకిస్తాన్లో సైన్యంపై విమర్శలు చేసే ప్రజలు ఎలా ప్రాణాంతక దాడులను ఎదుర్కోవలసి వస్తున్నదో ఈ మహిళ ఉదంతమే తార్కాణంగా నిలుస్తున్నది. సైన్యం చేతిలో ఇమ్రాన్ ఖాన్ ప్రభుత్వం తోలుబొమ్మ మాత్రమే అని ప్రజాస్వామ్యవాదులు విమర్శిస్తున్నారు.

2/2 You can imagine what hell she would have gone through while she was captive for 4 days. No one can speak of the heinous crimes of these corrupt & criminal Generals of Pakistan.

220 million people are hostage in Pakistan. pic.twitter.com/TuQV6v6tFD