క‌ల్మ‌షం లేని ప్రేమ ఎవ‌రిది అంటే జంతువుల‌దే అని చెప్ప‌వ‌చ్చు. విశ్వాసానికి మారుపేరు. పెంపుడు జంతువులు మ‌నుషుల‌కు ఎలాంటి హాని క‌లిగించ‌వు. కానీ మ‌నుషులు మాత్రం జంతువుల‌కు హాని క‌లిగిస్తాయి. ఈ రెండు గ‌జేంద్రులు పుట్టిన‌ప్పుడే త‌ల్లికి దూర‌మ‌య్యాయి. కొన్ని రోజుల‌కు తండ్రి కూడా దూర‌మ‌య్యాడు. అయిన‌ప్ప‌టికీ ఈ రెండు ఏనుగులు రామ‌ల‌క్ష్మ‌ణుల్లా క‌లిసి మెలిసి ఆనందంగా జీవిస్తున్నాయి.

ఒక‌రికొక‌రు అన్న‌ట్లు ఏ ఆప‌ద వ‌చ్చినా ధైర్యంగా అడ్డుకునేవి. వీటి పేర్లు జసిరి, ఫరాజా. అలా ఒక‌రోజు అన్న‌ద‌మ్ములు క‌లిసి మ‌ట్టిలో ఆనందంగా ఆడుకుంటూ ఉన్నాయి. ఈ వీడియోను షెల్డ్రిక్ వైల్డ్ లైఫ్ ట్విట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేశారు. 'ఈ బంధం ఇప్పుడు మ‌నుషుల్లో క‌రువైంది. క‌నీసం మీరైనా అన్యోన్యంగా ఉండండంటూ' నెటిజ‌న్లు కామెంట్లు పెడుతున్నారు.

Playtime for half-brothers Jasiri and Faraja.



Both come from the Amboseli region and, we believe, share the same father! Very sadly, they were orphaned at a young age & are growing up together, as a family, at our Umani Springs Reintegration Unit. #MeetTheHerd pic.twitter.com/8gKNpyGg3k