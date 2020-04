అది కాజా ద్వీపంలోని బోర్నియోలో ఉన్న ద‌ట్ట‌మైన అట‌వీ ప్రాంతం. ఫారెస్ట్ మ‌ధ్య గుండా ఓ న‌దీ కాలువ పారుతూ వెళ్తుంది. చెట్ల‌పై నుంచి సడెన్ గా ఒరాంగుటాన్ ఒక‌టి కిందికొచ్చి..నీటిలో వెళ్తున్న చేప‌ను చూసింది. ఒరాంగుటాన్ ఓ చేత్తో చెట్టు ఊడ‌లు ప‌ట్టుకుని వేలాడుతూ..మ‌రో చేతితో పొడ‌వాటి క‌ర్ర‌తో ఆ చేప‌ను ప‌ట్టుకునేందుకు ప్ర‌య‌త్నిస్తోంది.

జెర్డ్ స్క‌స్ట‌ర్ అనే వ్య‌క్తి ఈ దృశ్యాన్ని త‌న కెమెరాలో బంధించాడు. అరుదుగా కెమెరాల కంటికి చిక్కే ఒరాంగుటాన్ ఎక్స్ క్లూజివ్ ఫొటో ఆన్ లైన్ లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది.

Intelligence level !! A male #orangutan, clinging precariously to overhanging branches, flails the water with a pole, trying desperately to spear a passing fish. World exclusive image was taken in Borneo on the island of Kaja. Courtesy; Gerd Schuster. pic.twitter.com/AHSchmv6fh