ఖాట్మండు: కొవిడ్ వ్యాక్సిన్ ఉత్ప‌త్తిలో భార‌త్ పొరుగు దేశాల‌కు ఆద‌ర్శంగా నిలుస్తున్న‌ది. దేశీయంగా వ్యాక్సిన్‌ల‌ను ఉత్ప‌త్తి చేసిన సీరం ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇండియా, భార‌త్ బ‌యోటెక్ సంస్థ‌లు ఆర్డ‌ర్‌పై వివిధ దేశాల‌కు త‌మ ఉత్ప‌త్తుల‌ను స‌ర‌ఫ‌రా చేస్తున్నాయి. తాజాగా నేపాల్ ప్ర‌భుత్వం ఆర్డ‌ర్ చేయ‌డంతో భార‌త్ నుంచి అక్క‌డికి 10 ల‌క్ష‌ల డోస్‌ల క‌రోనా వ్యాక్సిన్‌ను పంపించారు. వ్యాక్సిన్‌ను తీసుకెళ్లిన‌ ఎయిర్ ఇండియా విమానం ఈ మ‌ధ్యాహ్నం ఖాట్మండులోని త్రిభువ‌న్ ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ ఎయిర్‌పోర్టుకు చేరింది.



Nepal: One million doses of made in India vaccines purchased by the Government of Nepal arrived at Tribhuvan International Airport in Kathmandu today. pic.twitter.com/e76193HGxQ