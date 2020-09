న్యూఢిల్లీ: శ‌్రీలంక తీరంలో గురువారం రాత్రి అగ్నిప్ర‌మాదానికి గురైన ఆయిల్ ట్యాంక‌ర్ ఎంటీ న్యూ డైమండ్‌లో మంట‌లు ఇంకా చ‌ల్లార‌లేదు. భార‌త్‌, శ్రీలంక నౌకా ద‌ళాల‌కు చెందిన సిబ్బంది ఇంకా మంట‌ల‌ను ఆర్పుతున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయిల్ ట్యాంక‌ర్‌ను శ్రీలంక తీరానికి 70 కిలోమీట‌ర్ల దూరంలోగ‌ల సుర‌క్షిత నీటిలోకి లాక్కెళ్లారు. అయితే, ఆయిల్ ట్యాంక‌ర్‌లో మంట‌లు పూర్తిగా త‌గ్గ‌క‌పోయినా చాలా వ‌ర‌కు అదుపులోకి వ‌చ్చాయ‌ని ఇండియ‌న్ కోస్ట్ గార్డు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ప్ర‌మాదంలో ఆయిల్ ట్యాంక‌ర్ ఏమాత్రం లీక్ కాలేద‌ని వెల్ల‌డించారు.



కాగా, కువైట్‌ను 2,70,000 ట‌న్నుల ముడి చ‌మురుతో భార‌త్‌లోని ఒడిశా తీరానికి వ‌స్తున్న ఆయిల్ ట్యాంక‌ర్ గురువారం రాత్రి శ్రీలంక తీరంలో అగ్నిప్ర‌మాదానికి గురైంది. నౌక ఇంజిన్‌లో మంట‌లు చెల‌రేగడంతో భార‌త్‌, శ్రీలంక నేవీలు రంగంలోకి దిగి ఆ మంట‌లు అదుపు చేస్తున్నాయి. ప్ర‌మాదం జ‌రిగిన స‌మ‌యంలో నౌక‌లో మొత్తం 23 మంది సిబ్బంది ఉండ‌గా, 22 మందిని ర‌క్షించారు. ఫిలిప్పైన్స్‌కు చెందిన మ‌రో నావికుడు గ‌ల్లంత‌య్యాడు. అత‌ని జాడ కోసం సెర్చింగ్ కొన‌సాగుతున్న‌ది. ప్ర‌స్తుతం ఐఎన్ఎస్ స‌హ్యాద్రి ఆయిల్ ట్యాంక‌ర్‌కు ఎస్కార్ట్‌గా ఉన్న‌ది.



#WATCH On-scene commander INS Sahyadri is escorting Sri Lankan oil tanker, MT New Diamond, & monitoring the situation. The ship has been towed 70-km away from Sri Lanka coast. Tug Alp Winger is handing over the tow to Tug TTT1 & joining fire-fighting efforts. pic.twitter.com/LHkLKjz80Z