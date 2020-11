వావ్‌.. సోషల్‌ మీడియాలో అదిరిపోయే బైడెన్‌ స్పూఫ్‌!

జో బైడెన్, కమలా హారిస్‌లను అమెరికా అధ్యక్షుడు, ఉపాధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైనట్లు ప్రకటించినప్పటి నుంచి.. సోషల్‌ మీడయా మొత్తం డొనాల్డ్ ట్రంప్‌ను ట్రోల్ చేస్తున్న ఉల్లాసమైన మీమ్స్, జోక్స్‌తో నిండిపోయింది. ఇప్పటికే ట్రంప్‌పై ఎన్నో జోకులు పేలుతుండగా.. ఓటమి సందర్భంగా కొత్త కొత్త స్పూఫ్స్‌ సోషల్‌ మీడియాను ముంచెత్తుతున్నాయి. వీటిని చూడగానే మన పెదవులపై నవ్వు ఆటోమెటిగ్ వచ్చేస్తున్నది.



తాజాగా నెటిజన్లను స్ప్లిట్‌లో ఉంచిన జో బైడెన్, కమలా హారిస్, బరాక్ ఒబామా తదితరుల డ్యాన్స్‌ మరింత ఉత్సాహవంతంగా ఉన్ది. ఈ స్పూఫ్‌ను ట్విట్టర్‌లో తేరి ఇన్‌ న్యూయార్క్‌ పోస్ట్‌ చేసింది. ట్రంప్‌కు చివరిసారిగా చెప్పాల్సిన మాటొకటి.. అనే శీర్షికతో ఈ స్పూఫ్స్‌ను పోస్ట్‌ చేశారు. ఈ వీడియోలో జో బైడెన్, కమలా హారిస్, బరాక్ ఒబామా, బెర్నీ సాండర్స్‌, తదితరులు.. లూస్ యో జాబ్ అనే పాటకి డ్యాన్స్ చేస్తున్నట్లు చూపించే ప్రయత్నం చేశారు. దీనిని చూడగానే 'ఫాఫం ట్రంప్‌' అనే మాట మన నోటి వెంట రావడం.. ఆపై బిగ్గరగా నవ్వుకోవడం ఒకేసారి జరుగుతుంటాయి. ఈ వీడియోలో బైడెన్ పోడియం వద్దకు రాగానే తన ఫోన్‌లో ఏదో వెతకడం ప్రారంభిస్తాడు. కొన్ని సెకన్ల తరువాత, ఐమార్కీజ్, డీజే స్వెడ్ రాసిన లూస్ యో జాబ్ అనే పాట బిగ్గరగా వినిపిస్తుంది. డొనాల్డ్ ట్రంప్ తన అధ్యక్ష పదవిని జో బైడెన్ చేతిలో కోల్పోయిన తర్వాత ఈ పాటను తవ్వి మరీ స్పూఫ్‌ చేశారు. ఈ వీడియో వైరల్ అయిన తరువాత నెటిజన్లు చాలా ఇష్టపడటంతో 5.6 మిలియన్ల కంటే ఎక్కువ మంది వీక్షించారు. ట్వీట్‌ పోస్ట్‌ చేసిన మరు నిమిషంలో 21 వేల లైక్‌లు, 54 వేల రీట్వీట్‌లు వచ్చాయి.

We just have one last thing to say to Trump... pic.twitter.com/3UJgeGlwwP