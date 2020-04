న్యూస్ ఫ్రం హోం.. అంగీ లేకుండా కెమెరా ముందుకు

హైదరాబాద్: వర్క్ ఫ్రం హోం.. అదే ఇంటి నుంచి పని చేయడం అనేది ఇప్పుడు బాగా వినవస్తున్న మాట. కరోనా వైరపస్ భయంతో చాలా కంపెనీలు ఈ బాట పడుతున్నాయి. ముఖ్యంగా ఐటీ, మీడియా సిబ్బందికి వర్క్ ఫ్రం హోం ఇస్తున్నారు. అయితే ఇందులోనూ సాధకబాధకాలు లేకపోలేదు. ఆ మధ్య ఓ యాంకరు ఇంటిలో నుంచి వార్తలు చదువుతుంటే అతని చిన్నారి పాప ఫ్రేంలోకి రావడం అందరినీ నవ్వించింది. తాజాగా జెస్సికా లాంగ్ అనే ఓ యాంకర్ వార్తలు చదువుతుంటే ఆమె తండ్రి అంగీ లేకుండా ఫ్రేం లోకి రావడం నెట్‌లో వైరల్ అవుతున్నది. అమ్మో వర్క్ ఫ్రం హోం అంటే సులభమని అనుకున్నా, కానీ ఎన్ని చిక్కులో అని ఆమె ట్విట్టర్ లో వాపోయారు

Work from home they said, it’ll be fine they said. pic.twitter.com/e2eK6IH6r5