నేపాల్ గొప్ప స్నేహితుడ్ని కోల్పోయింది: ప్రధాని కేపీ శర్మ ఓలి

కాఠ్మండూ: నేపాల్ గొప్ప స్నేహితుడ్ని కోల్పోయిందని ఆ దేశ ప్రధానమంత్రి కేపీ శర్మ ఓలి తెలిపారు. భారత మాజీ రాష్ట్రపతి ప్రణబ్ మరణంపట్ల ఆయన సంతాపం తెలిపారు. భారత్, నేపాల్ మధ్య సంబంధాల బలోపేతానికి ప్రణబ్ చేసిన కృషిని తాము ఎప్పటికీ గుర్తుచేసుకుంటామని చెప్పారు. ఆయన మరణవార్త తనను బాధకు గురిచేసిందని కేపీ శర్మ ఓలి అన్నారు. భారత ప్రభుత్వం, భారతీయులు, ప్రణబ్ కుటుంబ సభ్యులకు సంతాపం తెలుపుతునట్లు ట్వీట్ చేశారు.

In his demise, Nepal has lost a great friend. We remember his contributions in strengthening Nepal-India relations in different capacities of his public life.

మరో పొరుగుదేశమైన భూటాన్ కూడా ప్రణబ్ మరణంపట్ల సంతాపం తెలిపింది. భూటాన్ ప్రజల తరుఫున తాను సంతాపం తెలియజేస్తున్నట్లు ఆ దేశ ప్రధాని లొటే షెరింగ్ తెలిపారు. ఆయన కుటుంబ సభ్యులు శక్తిని కూడగట్టుకోవాలని ప్రార్థిస్తున్నట్లు చెప్పారు.

On behalf of the people of Bhutan, I offer our deepest condolences to the people of India on the passing away of Bharat Ratna Shri Pranab Mukherjee. We offer our sincere prayers and wish his family all the strength.@CitiznMukherjee