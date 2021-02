ఆడియో రిలీజ్ చేసిన నాసా

కాలిఫోర్నియా: అంగార‌కుడిపై దిగిన పర్సీవరె‌న్స్ రోవ‌ర్ కొత్త వీడియోలు, ఫోటోల‌తో పాటు ఆడియోను కూడా పంపింది. ఆ రోవ‌ర్‌లో ఉన్న మైక్రోఫోన్లు అరుణ గ్ర‌హం శ‌బ్ధాల‌ను రికార్డు చేశాయి. మార్స్ మీద గాలి వీస్తుంటే ఎలా ఉంటుందో.. ఈ శ‌బ్ధాలు అలా ఉన్నాయంటూ నానా శాస్త్ర‌వేత్త‌లు వెల్ల‌డించారు. మార్స్ గ్ర‌హం సౌండ్ ఆడియోతో పాటు ప‌ర్సీవ‌రెన్స్ ల్యాండింగ్‌కు సంబంధించిన కొత్త వీడియోను రిలీజ్ చేశారు. జెజీరో క్రాట‌ర్‌లో సుమారు 60 సెక‌న్ల పాటు రికార్డింగ్ జ‌రిగింది. దాంట్లో 10 సెక‌న్లు ఆ గ్ర‌హం మీద గాలి శ‌బ్దాల‌ను విన‌వ‌చ్చు. అంగార‌కుడిపై వాయు శ‌బ్ధంతో పాటు గ్ర‌హం మీద ల్యాండింగ్ జ‌రుగుతున్న స‌మ‌యంలో వ‌చ్చే శ‌బ్ధాల‌ను ఆ మైక్రోఫోన్ రికార్డు చేసింది. ప‌ర్సీవ‌రెన్స్ రోవ‌ర్‌పై మౌంట్ చేసిన మైక్రోఫోన్లు ఆ శ‌బ్ధాల‌ను గ్ర‌హించిన‌ట్లు మిష‌న్ అడ్మినిస్ట్రేట‌ర్ థామ‌స్ జుర్‌బుచెన్ తెలిపారు. మార్స్ గ్ర‌హం మీద ఉన్న గాలి శ‌బ్ధం చాలా ప్ర‌శాంతంగా, ఎటువంటి అవ‌రోధం లేకుండా ఉన్న‌ట్లు ఆ శాస్త్ర‌వేత్త చెప్పారు. ప‌ర్సీవ‌రెన్స్ ల్యాండింగ్‌ను వివిధ కెమెరాల ద్వారా ప్ర‌జెంట్ చేశారు. రోవ‌ర్ కింద‌కు దిగడం.. మార్స్ నేల‌ను తాకుతున్న స‌మ‌యంలో వ్యోమ‌నౌక ప్యారాచూట్ రిలీజ్ కావ‌డం లాంటి దృశ్యాల‌ను తాజా వీడియోలో చూపించారు.



