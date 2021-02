హూస్ట‌న్‌: అరుణ గ్ర‌హంపైకి తాము పంపిన ప‌ర్సీవ‌రెన్స్ రోవ‌ర్ ల్యాండింగ్‌కు సంబంధించిన వీడియోను నాసా ఆదివారం విడుద‌ల చేసింది. ఈ నెల 18న ఈ రోవ‌ర్ మార్స్‌పై దిగిన విష‌యం తెలిసిందే. అక్క‌డ దిగిన త‌ర్వాత రోవ‌ర్ తీసిన కొన్ని ఫొటోల‌ను కూడా అమెరికా అంత‌రిక్ష ప‌రిశోధ‌న సంస్థ విడుద‌ల చేసింది. ఈ వారంలో నాసాలో జ‌రిగిన విశేషాల గురించి వివ‌రిస్తూ నాలుగు నిమిషాల వీడియోను త‌న అధికారిక ట్విట‌ర్ అకౌంట్‌లో నాసా పోస్ట్ చేసింది. అందులో మార్స్‌పై రోవ‌ర్ ల్యాండింగ్ ఒక‌టి కాగా.. స్పేస్ స్టేష‌న్‌కు కార్గో స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌ను లాంచ్ చేసిన వీడియో కూడా ఉంది. ఏడు నెల‌ల పాటు అంత‌రిక్షంలో ప్ర‌యాణించిన ప‌ర్సీవ‌రెన్స్ రోవ‌ర్‌.. గంట‌ల‌కు 19 వేల కిలోమీట‌ర్ల వేగంతో మార్స్ వాతావ‌ర‌ణంలోకి ప్ర‌వేశించింది.



This week...



Mars landing! The world watched @NASAPersevere's successful touchdown

The S.S. Katherine Johnson cargo spacecraft launched to @Space_Station

A new date for @BoeingSpace's uncrewed Starliner test flight



Watch: https://t.co/tKdY9ykyGc pic.twitter.com/OpagtektDq