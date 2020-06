పగలూ, రాత్రి ఒకే చిత్రంలో..

వాషింగ్టన్‌ డీసీ : పగలూ, రాత్రి ఎప్పుడు ఒకేసారి మనం చూడలేం. ఇదో అద్భుత దృశ్యం. భూమిపై నుంచి ఈ సుందర దృశ్యాలను చూడలేం కానీ.. అంతరిక్షం నుంచి సాధ్యమే. ఇటీవల ఐఎస్‌ఎస్‌కు వెళ్లిన వ్యోమోగాములు ఆ సుందర దృశ్యాలను ట్విట్టర్‌ పోస్టు చేయగా ట్రెండ్‌ అవుతున్నాయి. అమెరికాకు చెందిన స్పేస్‌ ఎక్స్‌ సంస్థ మే 31న క్రూ డ్రాగన్‌ స్పేస్‌క్రాఫ్ట్‌ను నేషనల్‌ ఏరోనాటిక్స్ అండ్ స్పేస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ (నాసా) నుంచి ఇద్దరు వ్యోమగాములతో ప్రయోగించింది. ఇందులో నాసాకు చెందిన రాబర్ట్ బెన్‌కెన్‌, డగ్లస్ హార్లే ఉన్నారు. అంతర్జాతీయ అంతరిక్ష కేంద్రం (ఐఎస్‌ఎస్‌)కు చేరుకొని, అంతరిక్షం నుంచి భూమి ఫొటోలు తీసి వాటిని తన ట్విట్టర్‌ ద్వారా బెన్‌కెన్‌ అందరితో పంచుకుంటున్నాడు.

పగలు, రాత్రి కనిపిస్తున్న ఫొటోలను షేర్‌ చేశాడు. వీటికి 41వేల లైక్‌లు రాగా, ఐదువేలకుపైగా రీ ట్వీట్‌ చేస్తూ కామెంట్లు కూడా పెడుతున్నారు. ‘మంచి చిత్రాలు పంచుకున్నందుకు మీకు ధన్యవాదాలు, నేను విమానం నుంచి వాటిని చూడగలను.. ఇవి గొప్ప షాట్లు’ అంటూ ఓ యూజర్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు. రచయిత టెడ్‌ మిచెమ్‌ ట్వీట్‌ చేస్తూ ‘నిజాయితీగా ఉండండి. ప్లాట్‌గా ఉందా’ అని ప్రశ్నించారు. మరో యూజర్‌ వారి షెడ్యూల్ గురించి వ్యోమగామిని అడిగాడు. ‘24 గంటల వ్యవధిలో అనేక సూర్యాస్తమయాలను చూడడంతో పాటుగా అంతరిక్ష సమయం, బాడీ క్లాక్‌ ఎలా సర్దుబాటు చేస్తారు.’ అని ట్వీట్‌ చేయగా, మరో నెటిజన్‌ ‘అంతరిక్షంలో తల్లిదండ్రులు లేరు, అందువల్ల అంతరిక్షంలో పడక సమయం లేదు, వ్యోమగాములు కోరుకున్నంత ఆలస్యంగా నిద్రలేస్తారని’ కామెంట్‌ చేశాడు.

My favorite views of our planet that capture the boundary between night and day. pic.twitter.com/Jo3tYH8s9E