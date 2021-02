ఇస్తాంబుల్‌: ట‌ర్కీ రాజ‌ధాని ఇస్తాంబుల్‌లోని ఓ బిల్డింగ్‌లో అగ్ని ప్ర‌మాదం జ‌రిగింది. అపార్ట్‌మెంట్‌లోని మూడ‌వ అంత‌స్థులో మంట‌లు వ్యాపించ‌డంతో.. ఆ ఇంట్లో ఉన్న మ‌హిళ‌ త‌న న‌లుగురు పిల్ల‌ల్ని.. కిటికీ నుంచి బ‌య‌ట‌కు తోసివేసింది. అగ్నిప్ర‌మాదం నుంచి పిల్ల‌ల్ని ర‌క్షించుకునేందుకు ఆ త‌ల్లికి మ‌రో మార్గం చిక్క‌లేదు. అయితే ఆ అపార్ట్‌మెంట్ కింద‌ ఉన్న కొంద‌రు బ్లాంకెట్ల‌తో ఆ పిల్ల‌ల్ని పట్టుకున్నారు. బిల్డింగ్‌లో మంట‌లు వ్యాపించ‌డంతో.. దిక్కుతోచ‌ని స్థితిలో ఆ మ‌హిళ త‌న పిల్ల‌ల‌ను కిటికి నుంచి కింద‌కు జార‌విడిచింది. ఫ్లాట్ ఎంట్రెన్స్ వ‌ద్దే అగ్ని ప్ర‌మాదం జ‌ర‌గ‌డంతో ఆ మ‌హిళ‌కు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అగ్నిమాప‌క సిబ్బంది రాక‌ముందే త‌న పిల్ల‌ల్ని సుర‌క్షితంగా కింద‌కు జార‌విడిచింది. పిల్ల‌లు, త‌ల్లి అంద‌రూ సుర‌క్షితంగా ఉన్నారు. ఆ ఘ‌ట‌న‌కు సంబంధించిన వీడియో ఇదే.

