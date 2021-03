నూర్-సుల్తాన్: కజకిస్థాన్‌లో ఒక సైనిక విమానం శనివారం కూలింది. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు మరణించారు. తీవ్రంగా గాయపడిన ఇద్దరిని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. కజికిస్థాన్‌ బోర్డర్‌ గార్డ్‌కు చెందిన ఏఎన్‌-26 సైనిక విమానం శనివారం ఆ దేశ రాజధాని నూర్‌-సుల్తాన్‌ నుంచి టేకాఫ్ అయ్యింది. అల్మటి విమానాశ్రయంలో ల్యాండ్‌ అవుతుండగా కూలిపోయింది. కూలిన విమానం నుంచి మంటలు, దట్టంగా పొగలు ఎగసిపడ్డాయి.



ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో ఆ విమానంలో ఆరుగురు ప్రయాణిస్తున్నారని కూలిన ఘటనలో నలుగురు మరణించగా మరో ఇద్దరు గాయపడినట్లు ఆ దేశ అత్యవసర మంత్రిత్వశాఖ పేర్కొంది.

An An-26 aircraft flying from the Kazakh capital, Nur-Sultan, crashed while landing in Almaty on Saturday, Almaty airport said on its Facebook page.#Kazakhstan #PlaneCrash #plane #crash #Almaty pic.twitter.com/u92rVO7MLz