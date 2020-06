న్యూయార్క్‌లో 36 ఏండ్ల వ్య‌క్తి వళ్లంతా గాయాలు, త‌ల‌మీద క‌త్తితో వీధుల్లో తిరుగుతూ ప్ర‌జల‌ను భ‌య‌బ్రాంతుల‌కు గురి చేస్తున్నాడు. అంబులెన్స్ ద‌గ్గ‌ర నిల‌బ‌డి అటూ ఇటూ ప్ర‌శాంతంగా తిరుగుతున్నాడు. ఇత‌న్ని చూసి అంద‌రూ అయ్యో ర‌క్తం అంటున్నారు కాని అత‌ను మాత్రం కూల్‌గా ఉండ‌డం గ‌మ‌నార్హం. ఈ వీడియో సోష‌ల్‌మీడియాలో హ‌ల్‌చ‌ల్ చేస్తున్న‌ది.

ఒక మ‌హిళ ప‌ర్సును దుండగులు లాక్కేళ్లేందుకు ప్ర‌య‌త్నించ‌గా ఇత‌ను అడ్డుకున్నాడు. ఆమెను కాపాడే ప్ర‌య‌త్నంలో ఇత‌ను గాయాల‌పాల‌య్యాడు. క‌త్తితో త‌ల‌పై బాగా గాయాల‌య్యాయ‌ని పోలీసులు తెలిపారు.

Meanwhile in New York a man walks around with knife in his head.. pic.twitter.com/Z3qTx2iRJU