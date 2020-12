ప్ర‌తిరోజూ ఎన్నో వీడియోలు పాముకు సంబంధించిన‌వి సోష‌ల్ మీడియాలో అప్‌లోడ్ అవుతున్నాయి. వాటిలో కొన్ని మాత్ర‌మే బాగా వైర‌ల్ అయి నెటిజ‌న్ల‌ను ఆక‌ట్టుకుంటున్నాయి. అందులో ఈ వీడియో కూడా ఒక‌టి. అయితే ఈ వీడియోను అర్థం చేసుకోవ‌డానికి కాస్త క‌ష్టంగానే ఉంది. ఒక్కొక్క‌రికీ ఒక్కో కోణంలో అర్థ‌మ‌వుతుంది. మ‌రి మీకు ఈ వీడియో చూసి ఏం అర్థ‌మైందో చెప్పండి. ఒక వ్య‌క్తి న‌ల్ల‌టి స్టైడ్ (నీటి కొల‌ను) అంచున నిల‌బ‌డి ఉన్నాడు. అత‌ను నిలుచున్న ప్ర‌దేశం చాలా ఇరుగ్గా ఉంది. చివ‌ర‌ నిల్చున్న అత‌నికి పాము నీటిలో మునిగిపోవ‌డం క‌నిపించింది.

వెంట‌నే దాని ద‌గ్గ‌ర‌కు వెళ్లి చేతితో ప‌ట్టుకొని గ‌ట్టున వేశాడు. ప‌ట్టుకునేటప్పుడు ధైర్యంగానే ప‌ట్టుకున్నాడు కాని గ‌ట్టున వేయ‌గానే దాన్ని చూసి గ‌జ‌గ‌జ వ‌ణికిపోయాడు. ఈ స‌మ‌యంలోనే ప‌క్క‌నే ఎత్తుగా ఉన్న టెంట్ నుంచి కొండ‌చిలువ కింద‌కు జారి ఇత‌ని మీద ప‌డ‌బోయింది. పైథాన్‌ను చూడ‌గానే భ‌య‌ప‌డి ఆ వ్య‌క్తి నీటిలో ప‌డిపోయాడు. త‌ర్వాత ఏం జ‌రిగిందో తెలియ‌దు. ఒక పామును ఎందుకు కాపాడాడు, కొండ‌చిలువ బారిన ఎందుకు ప‌డ్డాడు అని అర్థంకాక అంద‌రూ జుట్టుపీక్కుంటున్నారు. కొంత‌మంది అయితే వ్యంగ్యంగా కామెంట్లు చేశారు.

