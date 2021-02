గుర్రాలు పరిగెడుతున్నాయ్‌.. ఓ మనిషి మధ్యలోకొచ్చాడు

వెల్లింగ్టన్‌ : గుర్రాల రేసులను ప్రత్యక్షంగా గానీ, టీవీల్లోగానీ చూస్తే తెలుస్తుంది గుర్రాలు ఎంత వేగంగా పరిగెత్తుతాయో.. గుర్రాల రేసింగ్ జరుగుతున్నప్పుడు ఏదైన వస్తువు వాటికి అడ్డంగా వస్తే గుర్రాలతోపాటు జాకీలకు కూడా తీవ్ర గాయాలు అవడం ఖాయం. కొన్నికొన్నిసార్లు చనిపోతుంటారు. అందుకే రేసింగ్‌ జరిగే ఫీల్డ్‌లోకి వెళ్కుండా ఫెన్సింగ్‌ పెడతారు. రేస్‌కోర్స్‌ సిబ్బందిగానీ, ఫొటోగ్రాఫర్లుగానీ, ఇతర వ్యక్తులు గానీ ట్రాక్‌పైకి రాకుండా కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకుంటుంటారు. అయితే, కొన్నిసార్లు మనకు తెలియకుండానే ఏదో ఒక వస్తువు ట్రాక్‌పైకి వచ్చి ఇబ్బందిపెడుతుంటది. అలాంటి ఇబ్బంది ఒకటి న్యూజీలాండ్‌లో జరిగింది.



రేసు గుర్రాలు పోటీపడి మరీ పరిగెడుతున్నాయి. విజేతలుగా నిలిచేందుకు ఒకదాని కంటే ఒకటి వేగంగా పరిగెడుతున్నాయి. మరికాసేపట్లో ఫైనల్‌ లైన్‌ చేరుతాయి అనంగా.. ఉన్నట్లుండి ఓ వ్యక్తి ట్రాక్‌ మధ్యలోకి వచ్చాడు. అయితే, సదరు చిన్నోడికి అదృష్టం బాగుండటంతో అసలు ఎలాంటి ప్రమాదం జరుగకుండా గుర్రాలు ఒకదాని వెంట ఒకటి వెళ్లిపోయాయి. ట్రాక్‌ మధ్యలోకి వెళ్లి ఎలాంటి ప్రమాదం జరుగకుండా బయటపడటంతో.. భూమ్మీద నూకలు ఇంకా మిగిలి ఉన్నాయంటూ రేస్‌కోర్సులో ఉన్న పలువురు వ్యాఖ్యానించారు. ఈ ఘటన న్యూజీలాండ్‌లోని అప్పర్‌ హట్స్‌ ట్రెన్థాం రేస్‌కోర్సులో వెల్లింగ్టన్‌ కప్‌ సందర్భంగా జరిగినట్లు తెలుస్తున్నది. విజయం సాధించినట్లుగా రెండు చేతులు పైకి చాపి అరుస్తూ ట్రాక్‌ మధ్యలోకి వెళ్తుండటం చూశామని పలువురు రేసర్లు తెలిపారు. సదరు వ్యక్తిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకుని విచారిస్తున్నారు. నెటిజెన్లు మాత్రం ఈయనగారికి ‘ఈడియట్ ఆఫ్‌ ది ఇయర్‌-2021’ అంటూ కామెంట్స్‌ పోస్ట్‌ చేశారు.

Incredible vision at Trentham. Jockeys should be congratulated for the feat on not cleaning up the person standing on the track ! pic.twitter.com/cSHs4s1Fmd