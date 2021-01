సైనికులకు సెల్యూట్‌ చేస్తున్న బుడ్డోడు.. స్ఫూర్తిదాయకం

చిన్న పిల్లలు ఏం చేసినా మనకు ముద్దొస్తుంటుంది. వారు చేసే అల్లరితో మనం ఉదయం నుంచి పడిన శ్రమనంతా మరిచిపోతాం. వాళ్లు గలగలా నవ్వితే ఇంట్లో పండుగ వాతావరణం వెల్లివిరుస్తుంది. కొందరు చిన్నారులు తమ చేష్టలతో ఆకట్టుకొంటారు.. మరికొందరేమో వారి వినయవిధేయలతో అబ్బురపరుస్తారు. ఇలాంటి పలు వీడియోలు వైరల్‌గా మారి మనల్ని ఎమోషనల్‌కు గురిచేస్తాయి.



అలాంటి ఓ బుడ్డోడు తన ముందు నుంచి వెళ్తున్న సైనికులకు సెల్యూట్‌ చేసి శహబాష్‌ అనిపించుకున్నాడు. సైనికుల పట్ల ఇలా గౌరవం తెలుపాలని స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలిచాడు. లేహ్‌ నుంచి వెళ్తున్న భారత సైనికులకు సెల్యూట్‌ చేస్తున్న వీడియోను ఇండియన్‌ ఫారెస్ట్‌ సర్వీస్‌ అధికారి సుధా రామెన్‌ ట్విట్టర్‌లో షేర్‌ చేశారు. కేవలం 14 సెక్లన నిడివిగల ఈ క్లిప్‌లో బుడ్డోడు సెల్యూట్‌ చేస్తున్న తీరు ఎంతగానో ఆకట్టుకుంటున్నది. ఈ వీడియోను చూసిన నెటిజెన్లు ఎందరో బుడ్డోడి సెల్యూట్‌కు ముగ్ధులయ్యారు. రీట్వీట్లు చేశారు. కామెంట్స్‌ చేశారు. కొన్ని గంటల్లోనే వైరల్‌ అయింది. ఇప్పటివరకు ఈ వీడియోకు లక్షా 24 వేల వ్యూస్‌ వచ్చాయంటే ఎంతగా మురిపిస్తుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. మీరూ ఆ పిల్లోడి యాటిట్యూడ్‌ను వీక్షించి ఆనందించండి.

A budding soldier of future India. From a village in Leh, he made my day. Jai Hind pic.twitter.com/4AmO2wWj9q