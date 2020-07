అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల బరిలో కిమ్‌ కర్దాషియాన్‌ భర్త

న్యూయార్క్ : త్వరలో జరుగనున్న అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలు ఇప్పుడు మరింత రసవత్తరం కానున్నాయి. అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికల బరిలో తాను కూడా నిలబడనున్నట్టు అమెరికా రాపర్ కాన్యే వెస్ట్ శనివారం రాత్రి సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించారు. రియాలిటీ టీవీ స్టార్ కిమ్ కర్దాషియాన్ భర్త అయిన వెస్ట్ తన అభ్యర్థిత్వాన్ని ట్విట్టర్‌లో ప్రకటించారు. 2020 నవంబర్ 3 న అమెరికాలో అధ్యక్ష ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.



"దేవుడిని విశ్వసించడం, మన దృష్టిని ఏకం చేయడం, మన భవిష్యత్‌ను నిర్మించడం ద్వారా అమెరికా వాగ్దానాన్ని మనం ఇప్పుడు గ్రహించాలి. నేను అమెరికా అధ్యక్ష పదవికి పోటీ పడుతున్నాను!" అని కాన్యే వెస్ట్ తన అధికారిక ట్విట్టర్‌ ఖాతాలో రాశారు. ఈ ట్వీట్‌ను అతి తక్కువ సమయంలో 2.5 లక్షల మంది రీట్వీట్‌ చేయగా.. 5 లక్షల మంది లైక్ కొట్టారు. అయితే అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేసేది.. నామినేషన్‌ దాఖలు చేసేది సీరియస్‌గా తీసుకొంటున్నట్టు వెస్ట్‌ ధ్రువపరచలేదు. స్వతంత్ర అభ్యర్థులను బ్యాలెట్‌లో చేర్చే గడువు ఇంకా చాలా రాష్ట్రాల్లో ఆమోదించలేదు.

అమెరికా అధ్యక్ష బరిలో నిలిచేందుకు సిద్ధమైనట్లు ప్రకటించిన కాన్యే వెస్ట్‌కు టెస్లా సీఈవో ఎలాన్ మస్క్‌ పోస్ట్‌ చేశారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్‌కు బలమైన మద్దతుదారుడు అయిన కాన్యే వెస్ట్‌.. రిపబ్లికన్ నాయకుడికే ఓటు వేస్తానని గత ఏప్రిల్‌ నెలలో ప్రకటించారు. మరోవైపు, ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, డెమొక్రాటిక్ పార్టీకి చెందిన జో బిడెన్ ఇప్పటికే పోటీకి సిద్ధమయ్యారు. అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడానికి మనసు పెట్టానని.. 2024 లో జరిగే ఎన్నికల్లో పోటీ చేస్తామని కాన్యే వెస్ట్‌ గతంలో ఒకసారి తన మనసులోని మాటను వెల్లడించారు.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States ????????! #2020VISION