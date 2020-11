అమెరికా అధ్యక్షుడిగా జో బైడెన్‌ ఎన్నిక

వాషింగ్టన్: అగ్రరాజ్యం అమెరికా నూతన అధ్యక్షుడిగా జో బైడెన్‌ ఎన్నికయ్యారు. అమెరికా 46వ అధ్యక్షుడిగా బైడెన్‌ త్వరలోనే బాధ్యతలు చేపట్టనున్నారు. పెన్సిల్వేనియా 20 ఎలక్టోరల్‌ ఓట్లతో బైడెన్‌ మ్యాజిక్‌ ఫిగర్‌ 270ని అధిగమించాడు. డెమొక్రటిక్ పార్టీ అభ్యర్థి జో బైడెన్ ప్రస్తుతం 290 ఎలక్టోరల్‌ ఓట్లతో అధ్యక్ష పీఠాన్ని కైవసం చేసుకున్నాడు. మాజీ అధ్యక్షుడు బరాక్‌ ఒబామా హయంలో బైడెన్‌ వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌గా సేవలందించారు. అమెరికా తొలి మహిళా ఉపాధ్యక్షురాలిగా ఇండియన్‌ అమెరికన్‌ కమలా హ్యారీస్‌ చరిత్ర సృష్టించారు.

జార్జియా, నెవెడాలోనూ బైడెన్‌ ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. శనివారం రాత్రి వరకు ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ 214 ఎలక్టోరల్‌ ఓట్లకే పరిమితమయ్యారు. చాలా రాష్ట్రాల్లో ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతుండగా మరికొన్ని రోజుల్లో ఎన్నికల ఫలితాలను అధికారులు అధికారికంగా ప్రకటించనున్నారు.

78ఏండ్ల వయసులో బైడెన్‌ జనవరి 20న వైట్‌హౌస్‌లో అడుగుపెట్టనున్నారు. 29ఏండ్ల వయసులో తొలిసారి సెనేటర్‌గా ఎన్నికయ్యారు. ఐదు దశాబ్దాలుగా రాజకీయాల్లో క్రియాశీలకంగా ఉన్న బైడెన్‌ ఆరుసార్లు సెనేటర్‌గా ఎన్నికయ్యారు.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.



The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.



I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8 — Joe Biden (@JoeBiden) November 7, 2020

Mommy taught us we could be and do anything. She would be beyond proud today.???????????? pic.twitter.com/OZEw6MCPCD — Maya Harris (@mayaharris_) November 7, 2020

MADAM VICE PRESIDENT SOUNDS PRETTY DAMN GOOD!!!!!!!! — Meena Harris (@meenaharris) November 7, 2020