టోక్యో: జపాన్‌లో శనివారం రాత్రి భారీ భూకంపం సంభవించింది. రాజధాని టోక్యోకు ఉత్తరాన 220 కిలోమీటర్ల దూరంలోని ఫుకుషిమా తీరంలో సంభించిన ఈ భూకంపం తీవ్రత రిక్టర్‌ స్కేల్‌పై 7.1గా నమోదైందని ఆ దేశ వాతావరణ సంస్థ తెలిపింది. అయితే ఎలాంటి సునామీ ముప్పు లేదని పేర్కొంది. టోక్యోతోపాటు పలు నగరాల్లో ప్రకంపనలు సంభవించాయని, 8 లక్షలకుపైగా ఇండ్లు ప్రభావితమయ్యాయని వివరించింది.



మరోవైపు ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ప్రాణ నష్టం నమోదు కాలేదని, ఫుకుషిమాలోని అణు కేంద్రాలపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపలేదని జపాన్‌ ప్రభుత్వం తెలిపింది. కాగా 2011 మార్చిలో ఫుకుషిమాలో సంభవించిన భూకంపం, సునామి వల్ల సుమారు 19 వేల మంది మరణించడం లేదా గల్లంతయ్యారు. మరో నెలలో ఈ విపత్తు జరిగి పదేండ్లవుతున్న తరుణంలో తాజాగా అక్కడ మరోసారి భారీగా భూకంపం సంభవించింది.

Woke up to shaking in Tokyo. Turned on TV to learn Magnitude 7.1 earthquake just hit off Fukushima prefecture — just 3 weeks ahead of the 10 year anniversary. Hope everyone is okay. pic.twitter.com/uT0LKJqqHd