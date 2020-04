హైద‌రాబాద్‌: ప్ర‌పంచ ఆరోగ్య సంస్థ‌కు నిధుల‌ను త‌గ్గించే స‌మ‌యం ఇది కాదు అని ఐక్య‌రాజ్య‌స‌మితి ప్ర‌ధాన కార్య‌ద‌ర్శి ఆంటోనియా గుటెర్ర‌స్ తెలిపారు. డ‌బ్ల్యూహెచ్‌వోకు నిధుల‌ను నిలిపివేస్తున్న‌ట్లు అమెరికా అధ్య‌క్షుడు ట్రంప్ ప్ర‌క‌టించిన నేప‌థ్యంలో గుటెర్ర‌స్ ఇవాళ ఓ ప్ర‌క‌ట‌న చేశారు. వైర‌స్‌పై పోరాటం చేస్తున్న త‌రుణంలో.. డ‌బ్ల్యూహెచ్‌వోకు కానీ, ఇత‌ర యూఎన్ సంస్థ‌ల‌కు నిధుల‌ను త‌గ్గించ‌డం స‌రికాదు అని ఆయ‌న అన్నారు. ఈ స‌మ‌యంలో ఐక్యత కావాల‌న్నారు. వైర‌స్ ప‌రిణామాల‌ను ఎదుర్కొనేందుకు ప్ర‌పంచ దేశాల‌న్నీ సంఘీభావంతో ప‌నిచేయాల‌న్నారు. వైర‌స్ అసాధార‌ణ రీతిలో సంక్ర‌మిస్తున్న‌ద‌ని, ఇలాంటి స‌మ‌యంలో అసాధార‌ణ ప్ర‌తిస్పంద‌న ఉండాల‌ని గుటెర్ర‌స్ తెలిపారు.



Now is not the time to reduce the resources for the operations of @WHO or any other humanitarian organization in the fight against #COVID19.



