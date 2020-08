రూ. 11 ఖ‌ర్చుపెట్టే మాస్క్‌కు 11 కోట్లు ఖ‌ర్చుపెట్టిన ఈ బ‌డాయి బంగారు బాబు గురించి చెప్పుకోక‌పోతే ఎలా. క‌రోనా నేప‌థ్యంలో ప్ర‌తిఒక్క‌రూ మాస్క్‌లు ధ‌రించ‌డం త‌ప్ప‌నిస‌రిగా మారింది. అందుక‌ని కొంద‌రు బ‌య‌ట‌ కొన‌కుండా ఇంట్లోనే త‌యారు చేసుకుంటున్నారు. మ‌రికొంద‌రు ఫ్యాష‌న్‌కు త‌గిన‌ట్లుగా మ్యాచింగ్ మాస్క్‌లు ఫాలో అవుతున్నారు. ఇక సౌండ్ పార్టీల‌యితే ఏకంగా బంగారంతోనే మాస్కులు త‌యారు చేపించుకుంటున్న సంగ‌తి తెలిసిందే. అయితే వీరంతా ల‌క్ష‌లు మాత్ర‌మే ఖ‌ర్చుపెట్టారు. ఇజ్రాయెల్‌కు చెందిన ఓ క‌స్ట‌మ‌ర్ మాత్రం ఏకంగా కోట్లే పెట్టేశాడు.

న‌గ‌ల త‌యారీ సంస్థ య‌వెన్ కంపెనీ మాస్క్‌ను బంగారం, వ‌జ్రాల‌ను క‌లిపి త‌యారు చేసింద‌ని చెప్పుకొచ్చింది. దీనికి 18 కేర‌ట్ల తెల్ల బంగారం, 3,600 తెల్ల‌, న‌ల్ల డైమండ్ల‌ను ఉప‌యోగించి డిజైన్ చేశారు. దీన్ని చూస్తే మిల‌మిలా మెరిసిపోతుంది. అంతేకాదు ఈ మాస్క్‌కు N99 ఫిల్ట‌ర్ల‌ను కూడా అమ‌ర్చారు. ఇంత విలువైన మాస్క్‌ను క‌స్ట‌మ‌ర్ ఎంతో ఇష్టంగా త‌యారు చేపించుకున్నాడ‌ని ఇసాక్ లావేయ్ తెలిపారు.

Is this the most expensive mask in the world?



This mask costs almost N1bn!!@Yvel_Jewelry in Israel is making a $1.5 million face mask, complete with 18-karat white gold and 3,600 diamonds to help a businessman fight #Covid19 pic.twitter.com/jre79Xbb2C