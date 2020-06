నేడు అంతర్జాతీయ ఒలంపిక్‌ దినోత్సవం..

న్యూ ఢిల్లీ : అంతర్జాతీయ ఒలంపిక్‌ దినోత్సవం సందర్భంగా మంగళవారం సుశీల్‌కుమార్‌, సైనా నెహ్వాల్‌ తాము వారు మెడల్స్‌ సాధించిన జ్ఞాపకాలను సోషల్‌ మీడియా ద్వారా అభిమానులతో షేర్‌ చేసుకున్నారు.

‘2008లో ఒలంపిక్‌ పథకం సాధించడంతో నా జీవితం మారిపోయింది. 2012లో రెండోసారి చరిత్ర సృష్టించబడింది. పతకం యొక్క రంగును మార్చడానికి మరోసారి తీవ్రంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నా. మీ ఆశీస్సులు కావాలి.’ అని రెజ్లర్‌ సుశీల్‌కుమార్‌ ట్వీట్‌ చేశాడు. కుమార్‌ 2008 ఒలంపిక్స్‌లో కాంస్య పతకం గెలుచుకున్నాడు. 2012లో వెండి పతకం గెలుచుకున్నాడు.

‘ 2012లో ఒలంపిక్‌ కాంస్య పతకం సాధించడం నా కెరీర్‌లోనే ప్రత్యేక క్షణం. నేను 1999లో బ్యాడ్మింటన్‌లో చేరినప్పటి నుంచి నాది మరియు నా తల్లిదండ్రుల కల ఇది. హార్డ్‌వర్క్‌, నమ్మకం, కొన్ని త్యాగాల వల్ల నాకు ఇది సాధ్యమైంది’ అని బ్యాడ్మింటన్‌ స్టార్‌ సైనా నెహ్వాల్‌ ట్వీట్‌ చేశారు.



అంతర్జాతీయ ఒలంపిక్‌ దినోత్సవాన్ని 1948 నుంచి ఏటా జూన్‌ 23న జరుపుకుంటున్నారు. ఒలంపిక్‌ దినోత్సవ వేడుకలకు దేశాలు, ఒలంపిక్‌ మెడలిస్టులు, ఒలంపియన్లు నాయకత్వం వహించాల్సిందిగా ఇండియన్‌ ఒలంపిక్‌ అసోసియేషన్‌ అధ్యక్షుడు నరేందర్‌ ధృవ్‌ బట్రా సోమవారం కోరారు.



My life changed with the Olympic medal in 2008 and history was created by the second one in 2012.. Working hard to change the colour of the medal once again..Need your blessings ???????? #happy_olympics_day #internationalolympicsday pic.twitter.com/RnWsuEfJT0

Very very very special moment in my career when I achieved the Olympic bronze medal in 2012 Olympics.. #London ..It was always my and my parents dream from the day I joined badminton ???? in 1999 .Hardwork , belief and some sacrifices made it possible ☺️❤️ ✌???? #OlympicDay2020 pic.twitter.com/ko7NJkUeAk