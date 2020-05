వాషింగ్టన్‌: కరోనా వైరస్‌ వ్యాప్తితో అతాలకుతలమవుతున్న అమెరికాకు.. నల్లజాతీయుల నిరసనలతో మరో చిక్కొచ్చిపడింది. మిన్నియాపోలిస్‌ నగరానికి చెందిన జార్జ్‌ ఫ్లాయిడ్‌ అనే నల్లజాతీయుడిని ఫోర్జరీ కేసులో అరెస్ట్‌ చేసేందుకు వచ్చిన పోలీసులు.. అతడిని చిత్రహింసలకు గురిచేశారు. ఫ్లాయిడ్‌ను కొట్టి కాలితో అదిమిపట్టిన ఫొటోలు వైరల్‌ కావడంతో మిన్నియాపోలిస్‌లో నల్లజాతీయుల నిరసనలు మిన్నంటాయి. మూడోరోజు కూడా ఆందోళనాకారులు రోడ్లపైకి వచ్చి పోలీసులకు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు.



నల్లజాతీయులు తమ నిరసనలో భాగంగా పలు ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ ఆస్తులను ధ్వంసం చేశారు. దగ్ధమైనవాటిలో ప్రసిద్ధ ఇండియన్‌ రెస్టారెంట్‌ 'గాంధీ మహల్‌'కు నిప్పుపెట్టారు. హఫ్సా ఇస్లాం కుటుంబీకులు తరతరాలు ఈ రెస్టారెంట్‌పై ఆధారపడి జీవిస్తున్నారు. తమ రెస్టారెంట్‌కు నిప్పు పెట్టిన ఘటనకు సంబంధించి రెస్టారెంట్‌ యజమాని కుమార్తె ఫేస్‌బుక్‌లో పోస్ట్‌ పెట్టారు. 'తమ రెస్టారెంట్‌ మంటల్లో తగలబడిపోయినందుకు ఎలాంటి బాధలేదు. అయితే జార్జ్‌ ఫ్లాయిడ్‌కు మాత్రం న్యాయం జరుగాలి. చిత్రహింసలకు గురిచేసిన పోలీసులకు శిక్షపడాలి' అని పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు.

Powerful words from the family that owns Gandhi Mahal, hours after the restaurant burned down.#Minneapolis #wcco #GeorgeFloyd pic.twitter.com/AgGng0gsEP