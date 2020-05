మాల్దీవులు : లాక్‌డౌన్ బాధితుల‌ను ఇత‌ర దేశాల నుంచి జ‌ల మార్గం ద్వారా తీసుకురావ‌డానికి నిర్వ‌హించే ఆప‌రేష‌న్‌కు స‌ముద్ర సేతు అని పేరుపెట్టారు. ఈ రోజు నావికా ద‌ళానికి చెందిన ఐఎన్ఎస్ జ‌లాశ్వ‌లో మొద‌టి బ్యాచ్ భార‌తీయ పౌరులు మాల్దీవుల్లోని మాలే ఓడ‌రేవు నుంచి బ‌య‌లుదేరారు. నౌక‌లో 19 మంది గ‌ర్భిణీలు, 14 మంది పిల్ల‌ల‌తో స‌హా మొత్తం 732 మంది ప్ర‌యాణికులున్నారు. ఈ నౌక కొచ్చిలోని నౌకాశ్ర‌యానికి చేరుకుంటుంది. భార‌తీయ నౌక‌ద‌ళం మొద‌టి సారి త‌మ నౌక‌లో ప్ర‌యాణించిన వారి నుంచి ఛార్జీలు వ‌సూలు చేస్తుంది. ఇంత‌కు ముందు ఇలా ఎప్పుడూ ఛార్జీలు వ‌సూలు చేయ‌లేద‌ని అధికారులు తెలిపారు.



#WATCH Male: The first batch of Indian nationals who will be brought back from the Maldives under operation #SamudraSetu, boarded INS Jalashwa earlier today. pic.twitter.com/eobMchYW9v