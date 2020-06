కరోనా వైరస్‌ సెకండ్‌ వేవ్‌ రానున్నదా?

న్యూఢిల్లీ : కొన్ని దేశాలను విడిచిపెట్టేసి వెళ్లిపోయినా.. కరోనా వైరస్ ప్రభావం మిగిలిన దేశాల్లో అలాగే ఉన్నది. వైరస్‌ తీవ్రత తగ్గిపోయిన దేశాల్లో సెకండ్ ఫేజ్ మొదలవనున్నదని నిపుణులు చెప్తున్నారు. వందేండ్ల క్రితం మనుషుల్ని పీడించిన స్పానిష్ ఫ్లూ కూడా రెండోసారి అటాక్ చేసి మరింత ప్రమాదకరంగా మారిందని, ఇదే కోవలో కరోనా వైరస్ కూడా సెకండ్ వేవ్ గా రానుందా..? త్వరలో రెట్టింపు ప్రమాదకరంగా మారుతుందా? అనేది పెద్ద ప్రశ్నార్థకంగా తయారైంది.



వైరస్‌ ఇన్ఫెక్షన్లు పెరిగి తగ్గుతుంటాయి. సెకండ్ వేవ్ ఇన్ఫెక్షన్లు ఇప్పటికే న్యూజిలాండ్‌లో ప్రారంభమైనట్లు తెలుస్తోంది. గత నెల రోజులుగా ఒక్క వైరస్ కూడా నమోదు కాకుండా గడిపేసిన కివీస్ వాసులను వైరస్ మరోసారి అటాక్ చేయనున్నట్టుగా అనుమానిస్తున్నారు. చైనా రాజధాని బీజింగ్‌లో కూడా తగ్గినట్టే తగ్గిన వైరస్‌ ప్రభావం గత వారం రోజులుగా తిరిగబెడుతున్నాయి. రెండు నెలలుగా బీజింగ్‌లో వైరస్ కేసులు నమోదు కాలేదు. అలాంటిది ఇప్పుడు మళ్లీ కొత్త కేసులు పుట్టుకొస్తున్నాయి. ఇదే కోవలో ఇరాన్ కూడా సెకండ్ వేవ్‌కు సిద్ధమైనట్లుగా కనిపిస్తున్నదని, లండన్ కు కూడా సెకండ్ వేవ్ ప్రమాదం పొంచి ఉందనేది వాస్తవమని నిపుణులు వాదిస్తున్నారు.

లాక్ డౌన్ ఎత్తివేయడంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక్కసారిగా జనాలు సమాజంలోకి వచ్చిపడ్డారు. ఉద్యోగాలు కోల్పోవడంతో ప్రజలకు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం కరువైంది. నియంత్రణ లేకపోవడం ప్రధాన సమస్యగా మారింది. రోజువారీ పనులు ఆపుకోవడం కష్టమే. కానీ దాంతో పాటు జాగ్రత్తలను విస్మరిస్తున్నారు' అని విశ్లేషకులు అంటున్నారు. వైరస్ మన పరిసరాల్లో ఉంటే మనం 100 శాతం సేఫ్ గా ఉంటామన్న నమ్మకాన్ని ఎవ్వరూ ఇవ్వలేకపోతున్నారు. వీలైనంత వరకూ మాస్కులు వాడి వైరస్‌ వ్యాప్తిని అడ్డుకోవడం ఒక్కటే మన చేతుల్లో ఉన్నది. బ్రిటన్‌తోపాటు ఇతర దేశాల్లో లాక్ డౌన్ ఎత్తేయడంతో కొవిడ్‌-19 వ్యాప్తి మళ్లీ మొదలైంది. జర్మనీలోనూ 650 మందికి పాజిటివ్ వచ్చి సెకండ్ వేవ్ మొదలైనట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తున్నది. వైరస్‌ను విజయవంతంగా అడ్డుకొన్నారని ప్రశసంలు అందుకొన్న దక్షిణ కొరియా కూడా మరోసారి నిబంధనలు పెట్టి వైరస్‌ వ్యాపించకుండా అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుంది.

కరోనావైరస్ ను అదుపుచేయలేకపోతున్నా బ్రెజిల్, ఇండియాలు 3.0 ను అమలు చేసే ఆలోచనలు చేయడంలేదు. జపాన్ ఆర్థిక పరిశోధన సంస్థ నోమురా ప్రకారం, లాక్‌డౌన్‌ సడలించడం వల్ల కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి కేసులు మరింత వేగంగా పెరిగే 15 దేశాల జాబితాలో భారత్‌ చేరింది. ఇది తిరిగి లాక్‌డౌన్‌ విధించే పరిస్థితికి దారితీస్తుందని భయపడుతున్నారు. ఒకవేళ కరోనా వైరస్ సెకండ్ వేవ్ మొదలైతే అంతకుముందులా లాక్‌డౌన్ అమలు చేయడానికి ప్రభుత్వం సిద్ధంగా లేదు. ఇప్పటికే ఆర్థిక సమస్యలు చుట్టుముట్టడంతో చాలా రాష్ట్రాలు కేంద్రం యొక్క సాయం కోసం ఎదురుచూడాల్సిన పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇలాఉండగా.. చలికాలంలో మామూలు వైరస్ అటాక్ అయి జలుబు, దగ్గు, జ్వరం వంటివి రావడం చూస్తుంటాం. ఇక కరోనా వైరస్ విషయంలో ఇంకా డేంజర్ అని, ఆగష్టు, సెప్టెంబరు నెలాఖరులో కరోనా సెకండ్ వేవ్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. సో.. తస్మాత్‌ జాగ్రత్త... ముఖానికి మాస్కు ధరించండి.. పరిశుభ్రతను పాటించండి.. భౌతిక దూరం పాటించండి...

In our latest report, we develop a visual tool which helps assess the risk of a second wave of #Covid19 in 45 major economies as they start to reopen. Who is on track to recovery and who is at most risk? Find out here: https://t.co/fi4MwesXzE. pic.twitter.com/8KCfo0139X