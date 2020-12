వాషింగ్ట‌న్‌: అమెరికాలోని ఉటా రాష్ట్రంలో ఒళ్లు గగుర్పొడిచే ఘ‌ట‌న చోటుచేసుకుంది. ఉటా రాజ‌ధాని అయిన‌ సాల్ట్ లేక్ సిటీలో ఎన్‌సైన్ ప‌ర్వతం పైకి ఎక్కే ప్ర‌య‌త్నంలో 29 ఏండ్ల‌ ప‌ర్వ‌తారోహ‌కుడు ప‌ట్టుజారి ప‌డ్డాడు. ఏకంగా వంద అడుగుల కింద‌కు దొర్లుకుంటూ వ‌చ్చి తీవ్ర గాయాల‌తో శిఖ‌రం అంచున ఆగిపోయాడు. మ‌రో రెండ‌డుగులు దొర్లితే కొన్ని వంద‌ల అడుగుల కింద‌కు ప‌డిపోయి అత‌ని ప్రాణాలు అత్యంత‌ ఘోరంగా గాల్లో క‌లిసిపోయేవి.



శిఖ‌రం అంచున ఆగిపోయి చావును జ‌యించినా ఆ ప‌ర్వతారోహ‌కుడు న‌ర‌క‌యాత‌న అనుభ‌వించ‌క త‌ప్ప‌లేదు. ప‌ర్వ‌తంపై నుంచి ప‌డిపోతుప్పుడు అత‌డిని ఎవ‌రూ గ‌మ‌నించ‌లేదు. తాను ఎవ‌రినైనా సాయం కోరుదామంటే అత‌ని ఫోన్ ప‌డిపోయింది. దాంతో త‌న ద‌గ్గరున్న ఫ్లాష్ లైట్ వేస్తూ ఆర్పుతూ సంజ్ఞ‌లు చేశాడు. ఎవ‌రూ చూడ‌లేదు. కాపాడంటి అంటూ బొబ్బ‌లు ‌పెట్టాడు. ఎవ‌రూ విన‌లేదు. ప‌దేప‌దే చేతులు ఊపాడు ఎవ‌రికీ క‌నిపించ‌లేదు.

అయితే, దాదాపు మూడు గంట‌ల న‌ర‌క‌యాత‌న త‌ర్వాత ఘ‌ట‌నా ప్రాంతం దిగువ‌న ఉన్న కొంద‌రు అత‌డిని గ‌మ‌నించారు. వెంట‌నే సాల్ట్‌లేక్ సిటీ ఫైర్ డిపార్టుమెంటుకు స‌మాచారం ఇచ్చారు. దాంతో రెస్క్యూ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగి స‌హాయ‌క చ‌ర్య‌లు చేప‌ట్టారు. అతిక‌ష్టం మీద బాధితుడు ప‌డివున్న ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. దాదాపు రెండు గంట‌ల‌కుపైగా శ్రమించి అత‌డిని సుర‌క్షిత ప్రాంతానికి తీసుకొచ్చారు.

కాగా, ఈ ఘ‌ట‌న‌లో బాధితుడి ఒక కాలు విరిగిపోయింది. పొత్తి క‌డుపులో బ‌ల‌మైన గాయం అయ్యింది. ఇక ఒళ్లంతా రాళ్లు గీరుకుని ర‌క్త‌సిక్తం అయ్యింది. ప్ర‌స్తుతం అత‌డు ఆస్ప‌త్రిలో చికిత్స పొందుతున్నాడ‌ని రెస్క్యూ సిబ్బంది తెలిపారు. స్పృహ‌లోనే ఉన్న‌ప్ప‌టికీ ఏమీ మాట్లాడ‌లేక పోతున్నాడ‌ని చెప్పారు. కాగా, బాధితుడిని రెస్క్యూ చేసిన ఘ‌ట‌న‌కు సంబంధించిన దృశ్యాల‌ను ఈ కింది వీడియోలో చూడ‌వ‌చ్చు.

Here you can see crews lowering the man down the cliff side. pic.twitter.com/obxq3FqZB1