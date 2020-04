హైద‌రాబాద్‌: ప్ర‌పంచ‌వ్యాప్తంగా ఆరోగ్య సంక్షోభం నెల‌కొన్న స‌మ‌యంలో.. ప్ర‌పంచ ఆరోగ్య సంస్థ‌కు నిధులు నిలిపివేయ‌డం అత్యంత ప్ర‌మాద‌క‌రం అని మైక్రోసాఫ్ట్ అధిప‌తి బిల్ గేట్స్ తెలిపారు. డ‌బ్ల్యూహెచ్‌వోకు నిధులు నిలిపివేస్తున్న‌ట్లు ట్రంప్ ప్ర‌క‌ట‌న చేయ‌గానే.. గేట్స్ ఆ అంశంపై త‌న ట్విట్ట‌ర్‌లో స్పందించారు. విప‌త్క‌ర స‌మ‌యంలో నిధుల‌ను ఆపేయ‌డం ప్ర‌మాద‌క‌ర‌మ‌వుతుంద‌ని గేట్స్ అన్నారు. డ‌బ్ల్యూహెచ్‌వో చేప‌డుతున్న చ‌ర్య‌ల వ‌ల్లే కోవిడ్‌19 వ్యాప్తి అదుపులో ఉంద‌న్నారు. ఈ ద‌శ‌లో వారి ప‌నిని నిలిపివేస్తే, అప్పుడు మ‌రో ఏ సంస్థ కూడా ఆ ప‌నిచేసేందుకు ముందుకు రాదు అని గేట్స్ అన్నారు. ప్ర‌స్తుత ప‌రిస్థితుల్లో ప్ర‌పంచానికి డ‌బ్ల్యూహెచ్‌వో అవ‌స‌ర‌మ‌ని, ఇంత‌క‌న్నా మ‌రో మార్గం లేద‌ని గేట్స్ తెలిపారు.

Halting funding for the World Health Organization during a world health crisis is as dangerous as it sounds. Their work is slowing the spread of COVID-19 and if that work is stopped no other organization can replace them. The world needs @WHO now more than ever.