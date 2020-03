తేజాబ్‌ సినిమాలో ఏక్‌ దో తీన్‌ అంటూ అలనాటి అందాల తార మాధురీ దీక్షిత్‌ స్టెప్పులేసిన పాట ఏ రేంజ్‌లో ప్రేక్షకులను అలరించిందో ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు. దేశవిదేశాల్లో ఈ పాట అందరినీ అలరించింది. ఇపుడు ఇదే పాటకు ఓ గ్రీక్‌ మహిళ డ్యాన్స్‌ చేసి అదరగొట్టింది. గ్రీక్‌కు చెందిన కేథరినా కొరోసిడో మాధురీ దీక్షీత్‌కు వీరాభిమాని. కేథరినా కిచెన్‌లో ఏక్‌ దో తీన్‌ పాటను ప్లే చేసి స్టెప్పులేసిన వీడియో ఇపుడు సోషల్‌మీడియాలో వైరల్‌ అవుతోంది. ఈ వీడియోపై మీరూ ఓ లుక్కేయండి.

While the world is in stress because of #coronavirus, my colleague Katerina Korosidou is enjoying dancing at work to get away from Corona stress.



Katerina is from Greece and a huge fan of famous Indian actress Madhuri Dixit @MadhuriDixit.



Let's make Katerina famous ????. pic.twitter.com/egEjGGsv0p