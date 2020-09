వాతావ‌ర‌ణ కాలుష్యం వ‌ల్ల ఓజోన్ పొర‌కు చిల్లు ప‌డుతుంద‌ని అంద‌రికీ తెలిసందే. మ‌రి భూమికి చిల్లు ప‌డుతుంద‌ని తెలుసా? అస‌లు ఊహించారా? ఇప్ప‌టి నుంచి అనుకోవాలి. జాగ్ర‌త్త ప‌డాలి. లేదంటే ప‌రిస్థితులు బేజారిపోతాయి. అస‌లే క‌రోనాతో ప్ర‌పంచం మొత్తం గ‌జ‌గ‌జ వ‌ణికిపోయింది. ఇప్పుడు మరో ఆప‌ద వ‌చ్చేలా ఉంది. వాతావ‌ర‌ణంలో మార్పులు వ‌ల‌న భూమికి భారీగా న‌ష్టం జ‌రుగుతుంది. సైబీరియాలోని య‌మ‌ల్ పెనిసులాలో భూమి మీద భారీ బిలం ఏర్ప‌డింది. దీనిని ర‌ష్యాకు చెందిన జ‌ర్న‌లిస్టులు గుర్తించారు. ఈ బిలం ఏకంగా 164 అడుగుల వ‌ర‌కు లోతు ఉంటుంది. చూడ్డానికి అచ్చం బావిలానే ఉంది.

2014లో ఇలాంటి బిలాన్ని క‌నుగొన్నారు. అప్పుడు మీథేన్ గ్యాస్ వ‌ల్ల పేలుడు ఏర్ప‌డింద‌ని గుర్తించారు. ఇప్పుడు కూడా ఇలానే జ‌రుగుంటుందంటున్నారు. ఈ బిలం జులై నెల‌లో ఏర్ప‌డింది. త‌ర్వాత నెల‌కు గాని అది బ‌య‌ట ప‌డ‌లేదు. దీని మీద రీసెర్చ్ చేసి ఈ బిలాన్ని హైడ్రోలాకోలిత్ అంటార‌ని ప‌రిశోధ‌కులు చెప్పుకొచ్చారు. ఈ బిలం గురించి స్థానికులు కొన్ని ఆస‌క్తిక‌ర‌మైన విష‌యాలు చెప్పుకొచ్చారు. కొన్ని రోజులకుముందు ఈ ప్ర‌దేశంలో భారీ శ‌బ్దాలు, ద‌ట్ట‌మైన పొగ‌లు వ‌చ్చాయ‌ని వాపోయారు.

Giant new 50-metre deep 'crater' opens up in Arctic tundra. Blocks of soil and ice thrown hundreds of metres from epicentre of the funnel at the Yamal peninsula https://t.co/2fTA8GZRS4 #YamalFunnels2020 pic.twitter.com/t5CJRVwuRS