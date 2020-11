మీరా నాయర్‌ కుమారుడికి దక్కిన విజయం

న్యూయార్క్‌ : అమెరికా ఎన్నికల్లో భారతీయ అమెరికన్ చిత్ర నిర్మాత మీరా నాయర్ కుమారుడు ఘన విజయం సాధించారు. మీరానాయర్‌, ఉగాండా విద్యావేత్త మహమూద్ మమ్దానీ దంపతుల కుమారుడైన 29 ఏళ్ల జోహ్రాన్ క్వామే మమ్దానీ చరిత్ర సృష్టించారు.



మీరా నాయర్ కుమారుడు జోహ్రాన్ క్వామే మమ్దానీ.. తోటి క్వీన్స్ నివాసి జెన్నిఫర్ రాజ్‌కుమార్‌తో కలిసి న్యూయార్క్ స్టేట్ అసెంబ్లీలో సీటు గెలుచుకున్న మొదటి దక్షిణ ఆసియన్లలో ఒకరు అయ్యారు. ఆస్టోరియాలోని న్యూయార్క్ 36 వ అసెంబ్లీ జిల్లాకు ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి అతను ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. తన విజయ వార్తను ధ్రువీకరిస్తూ మమ్దానీ ట్వీట్ చేశారు. "ఇది అధికారికం: మేం గెలిచాం. ధనికులపై పన్నులు వేయడానికి, రోగులను నయం చేయడానికి, పేదలకు ఇల్లు ఇవ్వడానికి, సోషలిస్ట్ న్యూయార్క్ నిర్మించటానికి నేను అల్బానీకి వెళ్తున్నాను. కాని నేను ఒంటరిగా ఏదీ చేయలేను. సోషలిజాన్ని గెలవడానికి.. బహుళజాతి కార్మికవర్గం యొక్క సామూహిక ఉద్యమం అవసరం కాబట్టి అందరం కలిసి నిర్మిద్దాం. @ఎన్‌వైసీ డీఎస్‌ఏలో చేరండి" అంటూ ట్వీట్‌ చేశారు.

జోహ్రాన్ ఒక భారతీయ-ఉగాండా-అమెరికన్ రాజకీయవేత్త. హౌసింగ్ కౌన్సెలర్, హిప్-హాప్ కళాకారుడు. ఉగాండాలోని కంపాలాలో పుట్టి పెరిగిన మమ్దానీ ఏడు సంవత్సరాల వయసులో న్యూయార్క్ నగరానికి వెళ్లి 2014 లో బౌడోయిన్ కాలేజీ నుంచి పట్టభద్రుడయ్యాడు. ఇటీవలికాలం వరకు జప్తు నివారణ సలహాదారుగా పనిచేశారు. హిప్-హాప్ కళాకారుడిగా, మిస్టర్ కార్డమోమ్ పాత్రలో జోహ్రాన్ అనేక హిప్-హాప్ పాటలను విడుదల చేశారు, ముఖ్యంగా 2019 సంవత్సరంలో "నాని" అతడికి ఎంతో పేరు ప్రఖ్యాతులను తీసుకొచ్చింది.

