స్విట్జర్లాండ్‌లోని ఒక రైతు గాయపడిన ఆవును విమానంలో తీసుకెళ్లాడు. స్విస్ ఆల్ప్స్‌లోని ఒక ప‌ర్వ‌తం నుంచి ఆవును హెలికాఫ్ట్‌లో తీసుకెళ్లాడు. ఎందుకంటే ఆవు క‌ద‌ల్లేని ప‌రిస్థితి. వేరే విధంగా ప్ర‌యాణించాలంటే ఆవు ప్రాణాల‌కే ప్ర‌మాదం అని ఈ నిర్ణ‌యం తీసుకున్నారు. ఆవును తాళ్ల‌తో క‌ట్టి హెలికాఫ్ట‌ర్‌కు వేలాడ‌దీశారు. దీన్ని చూస్తున్న‌ప్పుడు ఆవు గాల్లో ఎగురుతున్న‌ట్లే క‌నిపిస్తుంది.

దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతున్న‌ది. ఈ క్లిప్‌ను ఏబీసీ న్యూస్ ట్విట‌ర్‌లో పోస్ట్ చేశారు. ఆవు గ‌మ్యానికి చేరుకోగానే కొంత‌మంది వ‌చ్చి దానికి నిదానంగా దింపారు. ఆవు గురించి ఇంత శ్ర‌ద్ధ వ‌హించినందుకు నెటిజ‌న్లు రైతును పొగడ్త‌ల‌తో ముంచెత్తుతున్నారు.

