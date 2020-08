ప్రవాస భారతీయులపై ఇరుపార్టీల కన్ను

వాషింగ్టన్ : అమెరికాలో త్వరలో జరుగనున్న అధ్యక్ష ఎన్నికల్లో అటు రిపబ్లికన్లు.. ఇటు డెమోక్రాట్లు.. ప్రవాస భారతీయులపై కన్నేశారు. అక్కడి భారతీయులను ఆకర్శించడంలో ఇరు పార్టీలు నిమగ్నమై ఉన్నాయి. అమెరికాలో 20 లక్షలకు పైగా భారతీయులు నివసిస్తున్నారు. వీరి ఓట్లకు గాలం వేయడం ద్వారా అధ్యక్ష, ఉపాధ్యక్ష పీఠాన్ని అధిరోహించాలని రిపబ్లికన్లు, డెమోక్రాట్లు తమ తమ సన్నాహాలు చేసుకుంటున్నారు.



డెమోక్రాట్లు భారత అమెరికన్ కమలా దేవి హారిస్‌ను తొలిసారిగా తమ ఉపాధ్యక్ష అభ్యర్థిగా నిలిపారు. అమెరికాలో నివసిస్తున్న భారతీయ ప్రజలను డెమోక్రటిక్ పార్టీ సాంప్రదాయ ఓటర్లుగా పరిగణిస్తుంది. అయితే, ట్రంప్, మోదీల మధ్య స్నేహం బలపడిన తర్వాత ఈ ధోరణి మారిపోయింది. సంవత్సరాలుగా డెమోక్రాట్లకు ఓటు వేసిన భారతీయులు రిపబ్లికన్ పార్టీకి ఓటు వేయడం ప్రారంభించారు. ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్.. భారతీయ అమెరికన్ల మధ్య ప్రచారం చేసేందుకు ఒక వీడియోను శనివారం విడుదల చేశారు. ఇందులో ఆయన ప్రధాని మోదీతో కలిసి కనిపిస్తారు. ఈ వీడియోలో ట్రంప్ అహ్మదాబాద్ పర్యటనను ఉపయోగించారు. మొత్తం నిమిషం 47 సెకన్ల నిడివి గల ఈ వీడియోలో.. ట్రంప్, మెదీ.. అహ్మదాబాద్ లోని మోతెరా స్టేడియంలో నడుస్తూ.. ఒకరినొకరు చేతులు పట్టుకొని ప్రజలను పలకరించడం కనిపిస్తుంది. ట్రంప్‌కు పరిచయం అవసరం లేదని, దాదాపు అన్నిటిలో ఆయన పేరు ప్రస్తావించబడిందని మోదీ చెప్పిన ప్రసంగాన్ని ఎన్నికల ప్రచారానికి వాడకుంటున్నారు. ట్రంప్ ప్రచార సభ్యుడు కింబర్లీ గల్ఫోయ్ ఈ వీడియోను ట్వీట్ చేశారు. ట్రంప్ కుమారుడు జూనియర్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఈ వీడియోను రీట్వీట్ చేశారు. సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసిన గంటలో 66,000 మంది దీనిని వీక్షించారు.

భారతదేశాన్ని అమెరికా ప్రేమిస్తుంది

భారతదేశాన్ని అమెరికా ప్రేమిస్తుంది, గౌరవిస్తుంది. అమెరికా ఎప్పుడూ భారతీయులకు నమ్మకమైన స్నేహితుడిగానే ఉంటుంది.. అన్న ట్రంప్ డైలాగ్ లు ఉన్నాయి. 40 మిలియన్ల భారతీయ అమెరికన్లను తెలివైనవారు అని సంభోదించడం వీడియోలో వినిపిస్తుంది. ఈ వీడియోను అమెరికాలో నివసిస్తున్న భారతీయుడు, ట్రంప్ ఎన్నికల ప్రచారానికి నాయకత్వం వహించే ఎల్ మాసన్ తయారుచేశారు. ట్రంప్ కోసం నిధులు సేకరించడానికి కూడా ఈ వీడియో ఎంతగానో సహాయపడుతుందని మాసన్ చెప్తున్నారు.

