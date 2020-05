హైద‌రాబాద్‌: టెస్లా సీఈవో ఎల‌న్ మ‌స్క్ త‌న కుమారుడికి ఓ వెరైటీ పేరు పెట్టిన విష‌యం తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఆ పేరులోనూ మార్పు చేశారు. గ‌ర్ల్‌ఫ్రెండ్ గ్రైమ్స్‌, మ‌స్క్ జంటకు ఇటీవ‌ల తొలి సంతానం క‌లిగింది. మే 4వ తేదీన పుట్టిన ఆ బాబు‌కు.. X AE A-12 అని నామ‌క‌ర‌ణం చేశారు. అయితే ఇప్పుడు ఆ పేరును మరింత అప్‌డేట్ చేశారు. కేవ‌లం న్యూమ‌రిక‌ల్‌లో మార్పు చేశారు. త‌మ బాబుకు పేరును మార‌స్తున్నామ‌ని, ఆ చిన్నారికి X AE A-Xii అని పిల‌వ‌నున్న‌ట్లు తెలిపారు. రోమ‌న్ అంకెల‌ను అద‌నంగా ఆ బాబు పేరుకు జోడించారు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో త‌న కుమారుడి పేరు మార్పు గురించి సింగ‌ర్ గ్రైమ్స్ స్పందించింది. ఎందుకు ఈ ర‌క‌మైన పేరును పెట్టారు, మ‌ళ్లీ దాన్ని ఎందుకు మార్చార‌న్న విష‌యం ఇంకా అస్ప‌ష్టంగానే ఉన్న‌ది. కాలిఫోర్నియా చ‌ట్టాల‌కు అనుగుణంగా అంకెల‌ను మార్చి రోమ‌న్ న్యూమ‌రిక‌ల్స్ జోడించిన‌ట్లు తెలుస్తోంది.



వాస్త‌వానికి గ్రైమ్స్ త‌న కుమారుడి పేరుకు సంబంధించి ఓ ట్వీట్‌లో వివ‌ర‌ణ ఇచ్చింది. పేరులో దాగి ఉన్న అర్ధాన్ని ఆమె చెప్పింది. మ్యూజిక్ స్టార్ గ్రైమ్స్ పూర్తి పేరు క్లారి ఎలిసి బ్రౌచ‌ర్‌. ఆ పేరుకు బ‌దులుగా Xను వాడిన‌ట్లు ఆమె చెప్పారు. ఇక‌ Æ అన‌గా‌ AI అని, దానికి ఆర్టిఫిషియ‌ల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని, ఇదే గుర్తును ప్రేమ‌కు చిహ్నంగా కొన్ని భాష‌ల్లో కూడా వాడుతుంటారన్న‌ది. A-12 అంటే SR-17. ఇది త‌న ఫెవ‌రేట్ ఎయిర్‌క్రాఫ్‌. దీంట్లో 'Aస‌ అంటే అర్చాంగిల్ సాంగ్ . అది త‌న ఫెవ‌రేట్ పాట అని ఆమె పేర్కొన్న‌ది. తాజాగా రోమ‌న్ అంకెలు జోడించ‌డంతో ఆ పేరు మాత్రం క‌న్ఫ్యూజ‌న్‌గా మారింది.



•X, the unknown variable ⚔️

•Æ, my elven spelling of Ai (love &/or Artificial intelligence)

•A-12 = precursor to SR-17 (our favorite aircraft). No weapons, no defenses, just speed. Great in battle, but non-violent ????

+

(A=Archangel, my favorite song)

(⚔️???? metal rat)