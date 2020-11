హైద‌రాబాద్‌: ట‌ర్కీలోని ఇజ్‌మిర్ న‌గ‌రంలో భారీ భూకంపం సంభ‌వించింది. రిక్ట‌ర్ స్కేల్‌పై భూకంప తీవ్ర‌త 7గా న‌మోదు అయ్యింది. భూకంపం ధాటికి ఆ న‌గ‌రంలో సుమారు 20 బిల్డింగ్‌లు నేల‌మ‌ట్టం అయ్యాయి. ఏజియ‌న్ స‌ముద్రం వ‌ద్ద సుమారు 300 సార్లు ప్ర‌కంప‌న‌లు చోటుచేసుకున్నాయి. శుక్ర‌వారం వ‌చ్చిన ఈ భూకంపం వ‌ల్ల ఇప్ప‌టి వ‌ర‌కు 26 మంది మృతిచెందారు. గ్రీసులోని సామోస్ దీవుల్లోనూ భూ ప్ర‌కంప‌న‌లు న‌మోదు అయ్యాయి. అయితే ఐజ్‌మిర్ న‌గ‌రంలోని ఓ రెస్టాంట్‌లో సుమారు నిమిషం పాటు ఊగిపోయింది. దానికి సంబంధించిన వీడియో ఇది. రెస్టారెంట్‌లో మ‌హిళ‌లు ప‌నిచేస్తున్న స‌మ‌యంలో భారీ భూకంపం వ‌చ్చింది. రెస్టారెంట్ కిచెన్‌లో ఉన్న ఓ వీడియో ఇప్పుడు అంద‌ర్నీ భ‌య‌భ్రాంతుల‌కు గురిచేస్తోంది. నిమిషంపైగా బిల్డింగ్ ఊగిపోయింది. ప‌నిచేస్తున్న ఉద్యోగులు ప్రాణాల‌ను కాపాడుకునే ప్ర‌య‌త్నం చేశారు. భూకంపం వ‌ల్ల సుమారు వెయ్యి మంది వ‌ర‌కు గాయ‌ప‌డ్డారు.



ఇక మ‌రో వీడియోలో ఓ బిల్డింగ్ కూలిన ఘ‌ట‌న చూడ‌వ‌చ్చు. ఇజ్‌మిర్ న‌గ‌రంలోనే ఆ బిల్డింగ్ కూలింది. స్థానికుడు ఒక‌రు త‌న మొబైల్‌లో ఆ వీడియోను బంధించాడు. ప్రాణ భ‌యంతో రోడ్డు మీద‌కు వ‌చ్చిన వారు.. ఊగిపోతున్న బిల్డింగ్‌ను చూసి వీడియో తీశారు. అయితే అంత‌లోనే అంద‌రి ముందు ఆ బిల్డింగ్ శిథిల‌మైంది.



The collapse of a Building in Izmir, Turkey after a 7.0 magnitude earthquake hit the Aegean sea on Friday afternoon.#TurkeyEarthquake #Sayhoon pic.twitter.com/3SoUvibyI3