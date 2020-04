బాతు ఎలా ప్రాణాలు కాపాడుకుందో చూడండి ..వీడియో

ఓ బాతు చాలా చాక‌చ‌క్యంగా త‌న ప్రాణాలు కాపాడుకున్న వీడియో ఇపుడు నెట్టింట్లో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతోంది. కుక్క త‌న ద‌గ్గ‌ర‌కు వ‌స్తున్న‌ట్లు గ‌మ‌నించిన బాతు ఒక్క‌సారిగా క‌ళ్లు తేలేసింది. కాళ్లు స‌మాంత‌రంగా చాపి చ‌నిపోయిన‌ట్లుగా న‌టించింది. కుక్క ఆ బాతును చూసి చ‌నిపోయింద‌నుకుని, కొద్దిగా ప‌క్క‌కు వెళ్ల‌గానే చ‌టుక్కున అక్క‌డి నుంచి పారిపోయింది బాతు.



స‌మ‌య‌స్ఫూర్తితో బాతు త‌న‌ను తాను కాపాడుకున్న వీడియో వైర‌ల్ అవుతోంది. ఈ వీడియో గ‌తంలోనే ఆన్ లైన్ లో చ‌క్కర్లు కొట్ట‌గా..తాజాగా ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి సుసంత నందా ట్విట్ట‌ర్ లో షేర్ చేశారు. ఈ వీడియోకు 9 వేల‌కుపైగా వ్యూస్ రావ‌డంతోపాటు వేల సంఖ్య‌లో కామెంట్లు వచ్చాయి. బాతు అవార్డు ఇచ్చేంత ప్ర‌ద‌ర్శ‌న చేసిందంటూ నెటిజ‌న్లు కామెంట్స్ పెడుతున్నారు.

Acting is all about faking honestly????

Duck acts as dead to escape the dog... pic.twitter.com/o4zc0W7eHt