హైద‌రాబాద్: అమెరికా అధ్య‌క్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ మీడియా స‌మావేశం నిర్వ‌హిస్తున్న స‌మ‌యంలో.. వైట్‌హౌజ్ బ‌య‌ట కాల్పులు జ‌రిగాయి. దీంతో అధికారులు ఆ మీడియా స‌మావేశాన్ని అర్ధాంత‌రంగా ముగించారు. ట్రంప్ స‌మావేశం నుంచి మ‌ధ్య‌లోనే వెళ్లిపోయారు. బ్లాక్ క్లాడ్ సీక్రెట్ స‌ర్వీస్ ఏజెంట్లు వైట్‌హౌజ్ నార్త్ లాన్‌ను చుట్టుముట్టారు. ఆటోమెటిక్ రైఫిళ్ల‌తో ఆ ప్రాంతాన్ని దిగ్బంధం చేశారు. శ్వేత‌సౌధం బ‌య‌ట ఆయుధంతో ఉన్న ఓ వ్య‌క్తిని సీక్రెట్ స‌ర్వీస్ ఏజెంట్లు షూట్ చేశారు. ప్రెస్ కాన్ఫ‌రెన్స్ నుంచి మ‌ధ్య‌లో వెళ్లిపోయిన ట్రంప్‌.. ఆ త‌ర్వాత తిరిగి మీడియా స‌మావేశాన్ని నిర్వ‌హించారు. జ‌ర్న‌లిస్టులు రూమ్‌లోనే ఉండ‌డంతో ట్రంప్ మ‌ళ్లీ వ‌చ్చి స‌మావేశం నిర్వ‌హించారు. వైట్‌హౌజ్ బ‌య‌ట ఎవ‌రినో షూట్ చేశార‌ని ప్ర‌క‌టించారు.



పెన్సిల్వేనియా అవే 17వ స్ట్రీట్‌లో కాల్పుల ఘ‌ట‌న జ‌రిగిన‌ట్లు సీక్రెట్ స‌ర్వీస్ త‌న ట్వీట్‌లో పేర్కొన్న‌ది. ఆయుధంతో ఉన్న అనుమానితున్ని షూట్ చేశార‌ని, అత‌న్ని హాస్పిట‌ల్‌కు తీసుకువెళ్లిన‌ట్లు ట్రంప్ తెలిపారు. వైట్‌హౌజ్‌కు చాలా దూరంగా ఈ ఘ‌ట‌న జ‌రిగిన‌ట్లు ఆయ‌న వెల్ల‌డించారు. శ్వేత సౌధం వ‌ద్ద ఎటువంటి ఉల్లంఘ‌న జ‌రిగిన‌ట్లు భావించ‌డం లేద‌న్నారు. కాల్పుల ఘ‌ట‌న‌తో భ‌య‌ప‌డ్డారా అని జ‌ర్న‌లిస్టులు అడ‌గ్గా.. ప్ర‌పంచం చాలా ప్ర‌మాద‌క‌ర‌మైన స్థ‌లం అని, ఇది అంత విశిష్ట‌మైంది ఏమీ కాదు అని ట్రంప్‌ స‌మాధానం ఇచ్చారు. సీక్రెట్ స‌ర్వీస్ పోలీసుల‌ను ట్రంప్ మెచ్చుకున్నారు. వాళ్లు అద్భుత‌మైన‌వార‌న్నారు. సీక్రెట్ స‌ర్వీస్ పోలీసుల‌తో తాను సేఫ్‌గా ఫీల‌వుతున్న‌ట్లు చెప్పారు.

#WATCH US: Secret Service agents escorted President Donald Trump out of White House briefing room shortly after the start of a news conference.



After returning to the news conference, President Trump informed reporters that there was a shooting outside the White House. pic.twitter.com/msZou6buGP