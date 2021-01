చింపాంజీ పిల్లల అల్లరి.. వీడియో వైరల్‌

వాషింగ్టన్‌: చింపాంజీ పిల్లల అల్లరి చేష్టల వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అయ్యింది. సాధారణంగా చిన్న పిల్లల అల్లరి, కొట్లాడుకోవడాన్ని తల్లిదండ్రులు భరించడం చాలా కష్టం. జంతువులు కూడా వీటికి అతీతం కాదు. అమెరికాలోని ప్రముఖ మేరీలాండ్‌ జూలో రావెన్‌ అనే చింపాంజీ లోలా, వైలెట్‌ అనే రెండు పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. కాగా రెండు పిల్ల చింపాజీలు ఆటలాడుతూ కొట్టుకోగా తల్లి చింపాజీ పలుమార్లు స్పందించి వాటిని విడదీసింది.

ఈ క్యూట్‌ వీడియోను జూ అధికారులు ట్విట్టర్‌లో పోస్ట్‌ చేశారు. ‘చింపాంజీల జీవితంలో భౌతిక పరస్పర చర్యలు పెద్ద భాగం. పిల్ల చింపాజీలైన లోలా, వైలెట్‌ తమదైన అల్లరి చేష్టలను ప్రదర్శించాయి. అవి కొట్లాటకు దిగినప్పుడు తల్లి రావెన్ అప్పుడప్పుడు స్పందించి నివారించింది’ అని అందులో పేర్కొన్నారు. కాగా, ఈ వీడియో సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అయ్యింది. పిల్ల చింపాజీల అల్లరి, వాటి కొట్లాట, తల్లి సముదాయించడంపై నెటిజన్లు భిన్నంగా స్పందించారు.

Physical interactions are a big part of life in a #chimpanzee troop. Chimp youngsters Lola and Violet are practicing their rough-and-tumble social skills with occasional refereeing from Violet's mom Raven. pic.twitter.com/pd9NSogwYp